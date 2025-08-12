قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طلق ناري وقطعة أرض.. تفاصيل مقـ.تل بطل سباق السيارات بالقليوبية
توتر في بيروت .. الجيش اللبناني ينتشر بكثافة وأنصار حزب الله يتحدّون قرار حصر السلاح
فضل المحافظة على الوضوء.. 8 فوائد لا تحرم نفسك منها
الأماكن الشاغرة بالمرحلة الثالثة في تنسيق الجامعات 2025
ترامب يمدد تعليق الرسوم الجمركية على البضائع الصينية لمدة 90 يوما
بريطانيا وكندا تؤكدان على ضرورة عدم فرض السلام على أوكرانيا
بعد فتح باب التقديم.. شروط الالتحاق بالمعاهد الصحية الشرطية
المتحف المصري الكبير.. مصر تعيد إحياء أسطورة الحضارة الفرعونية بحدث عالمي في نوفمبر
أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الثلاثاء 12 أغسطس
طريقة استخراج شهادة التحركات إلكترونيا 2025
ملابس الحماية من الأشعة فوق البنفسجية.. من يحتاج إليها؟
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 12 أغسطس 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي
الأماكن الشاغرة بالمرحلة الثالثة في تنسيق الجامعات 2025

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. يبحث عدد كبير من طلاب الثانوية العامة وخاصة طلاب المرحلة الثالثة في تنسيق الجامعات 2025 ، خاصة مع اعلان اقتراب اعلان نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025، ووفقًا لمؤشرات تنسيق 2024 علمي، توجد بعض الكليات والمعاهد التي قبلت من هذه النسبة في عدد من الجامعات.
توقعات تنسيق المرحلة الثالثة 2025
مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025جاءت كالآتي خاصة في الكليات الأبرز فيتنسيق المرحلة الثالثة 2024وهي قبول خدمة اجتماعية من 54.9% وتربية فنية قد تصل 53.8% وتربية رياضية بنات وبنين 51.9%، ومعهد فني صحي ومعهد فني تمريض والذي سوف يصل إلى 64%.
 
توقعات تنسيق المرحلة الثالثة 2025..تشير إلى أنه يوجد اختلاف كبير بين تنسيق 2024 وتنسيق 2025 ولذلك بسبب اختلاف نسبة النجاح بين العامين والمجاميع.
توقعات تنسيق المرحلة الثالثة 2025 تؤكد أن طلاب الشعبة العلمية لديهم فرصة أكبر بالالتحاق بكليات مقابل الشعبة الأدبية.
 

ابرز الكليات الشاغرة في تنسيق المرحلة الثالثة

ويستعرض موقع صدي البلد اكثر الكليات والمعاهد طلبا لسوق العمل في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2025وهي كالاتي :
تربة نوعية فنية
تربية رياضية بنين
تربية رياضية بنات
تربية موسيقية
تربية نوعية موسيقية
خدمة اجتماعية
معهد فني تمريض
ك.ت. فني صناعى
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية علوم
تربية (تعليم ابتدائي)
تربية (طفولة)
 

