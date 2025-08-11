التعليم العالي: 1268 طالبًا استنفدوا رغباتهم في المرحلة الثانية

أنهى مكتب تنسيق القبول بالجامعات أعمال المرحلة الثانية من تنسيق طلاب الثانوية العامة، والتي أُتيحت خلالها إمكانية تسجيل الرغبات إلكترونيًا عبر موقع التنسيق الرسمي، خلال الفترة من الأربعاء 6 أغسطس 2025 وحتى الأحد 10 أغسطس 2025، ولمدة خمسة أيام.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتنظيم أعمال تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2025/2026.

وأوضحت الوزارة أن حالات استنفاد الرغبات بلغت 1268 طالبًا وطالبة من الشعبتين العلمية والأدبية، نتيجة إدراجهم رغبات لكليات لا تتناسب مع مجموع درجاتهم، مؤكدة أنه سيتم إتاحة الفرصة لهم لإعادة تسجيل رغبات تتوافق مع مجموعهم والحد الأدنى المعلن.

وفي سياق آخر، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كتابًا دوريًا بشأن قائمة أسعار صرف الكتب المدرسية للمدارس الخاصة.

وأكدت الوزارة في الكتاب الدوري أنه حرصًا على تحقيق أعلى معدلات الكفاءة الإدارية وحوكمة عملية طبع وتوزيع الكتب المدرسية بما يضمن توفير كتب غير مقلدة ومطابقة للمناهج الدراسية المقررة، وإلحاقًا بالكتاب الدوري رقم 15 الصادر بتاريخ 13 يوليو 2025 بشأن الضوابط والإجراءات والآليات واجبة الاتباع في صرف الكتب المدرسية للمدارس الخاصة (عربي – لغات – دولي)، وإعمالًا لأحكامه، يتعين على جميع المديريات والإدارات التعليمية التنبيه على المدارس الخاصة التابعة لها بضرورة استيفاء النماذج المرفقة، والتي يتم استلامها من الإدارة التعليمية التابعة لكل مدرسة.