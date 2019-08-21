إيران تعلن استعدادها لعقد اتفاق عدم اعتداء

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الوجود العسكري الأجنبي مهما بلغ حجمه لا يمكن أن يحول دون زعزعة الأمن في هذه المنطقة.



فيما رجح محمد جواد ظريف إمكانية الاتفاق على إجراءات لبناء الثقة في الخليج لضمان حرية الملاحة.



وأعلن محمد جواد ظريف في تصريحاته عن استعداد بلاده لعقد اتفاق من أجل ضمان عدم الاعتداء.



وشدد ظريف على أن دول الخليج العربية لن تحقق الأمن بإنفاق المليارات على شراء الأسلحة.

