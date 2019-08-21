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محافظات

التقدم للحصول على منزل ريفي بالوادي الجديد حتى نهاية أغسطس

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 12:52 م
غلق باب التقدم للحصول
غلق باب التقدم للحصول على منزل ريفي بالوادي الجديد
منصور ابو العلمين
أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد انه المحافظة تنفذ حاليا منازل ريفية كاملة التشطيب للمواطنين ضمن مشروع بيتك هو مصنعك غيطك مضيفا انه تم الإعلان عنها في يوليو 2019 و تم مد فترة التقدم لأغسطس 2019.

واضاف انه بناء علية سيتم غلق باب التقدم اعتبارا من 1/9/2019 لمواطنين محافظة الوادي الجديد وسوف يتم منح الفرصة للتقدم للحجز للجادين من المحافظات المجاورة الأخري.

واشار إلى ان المنزل ضمن مشروع بيتك هو مصنعك وغيطك سعر وتبلغ تكلفته 252 ألف جنيه وشروطه أن يكون المتقدم مصرى الجنسية، ولا يقل سن المتقدم عن 21 عاما ،ولا يزيد على 50 عاما ،على أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة، أو مقيم بها إقامة دائمة.

وأن يكون المتقدم من محدودى الدخل، ولا يتجاوز الدخل الصافى للأسرة 42 ألف جنيه سنويا، وللأعزب 30 ألف جنيه سنويا، كما يقر المواطن أنه لم يسبق له الحصول على وحدة سكنية، أو قطعة أرض، أو استفاد بقرض تعاوني، أو قرضا من المشروع القومى للإسكان.‎التقدم بالادارة التابعة لمديرية الاسكان بالمراكز او مديرية الاسكان .

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