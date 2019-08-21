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رياضة

‎اليوم .. بعثة السباحة على موعد مع حصد ذهب دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 01:24 م
صدى البلد
منتصر الرفاعى
تنطلق، اليوم الأربعاء، منافسات السباحة القصيرة بمجمع محمد الخامس بحمام السباحة الأوليمبي بمدينة كازبلانكا المغربية، ضمن فعاليات دورة الألعاب الإفريقية رقم 12 التي تستضيفها المغرب حتى يوم 31 أغسطس الجاري.

ويسعى منتخبنا الوطني للسباحة لحصد أكبر عدد من الميداليات الذهبية التى تجعل مصر مستمرة فى ريادتها الإفريقية خلال الدورة، واعتلاء جدول الترتيب العام بين الدول المشاركة البالغ عددها 54 دولة.

وتشارك السباحة المصرية ببعثة مكونة من 31 فردا، برئاسة على وردة عضو مجلس إدارة إتحاد السباحة، ومعه محمد هارون وياسر على إداريان، والدكتور محمد دسوقى مديرا فنيا، وحسين عامر مدربا عاما، وأحمد ناجد ومحمد أبو الدهب مدربان، وأحمد حسين للعلاج الطبيعى، بالإضافة إلى 23 سباحا وسباحة بواقع 13 لاعبا و10 لاعبات.

وحرص المهندس ياسر إدريس رئيس مجلس إدارة الإتحاد على السفر مع السباحين والإقامة معهم فى نفس الفندق لبث الروح المعنوية لدى اللاعبين، ومنحهم مزيدا من الثقة بالنفس، وتذليل اى عقبات قد تواجه اى فرد بالبث من أجل تحقيق الفوز بمعظم السباقات على قدر المستطاع.

وأجرى المهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المتواجد حاليا بمدينة الدار البيضاء مع البعثة الرسمية اتصالا تليفونيا بإدريس لحل اى مشكلة قد تواجه اللاعبين.

كما أجرى حطب اتصالا تليفونيا بعدد من السباحين للاطمئنان على حالتهم الفنية قبل السباقات التي تنطلق اليوم.

وتقام اليوم العديد من منافسات السباحة ، حيث يخوض كل من أحمد سالم و روان الدماطى ونور الجندى منافسات 200 متر فراشة ، وعلى خلف ومحمد سامى وفريدة عثمان وياسمين حسان منافسات 100 متر حرة ، ومحمد عيسوى ويوسف القماش وسارة سليمان منافسات 50 متر صدر ، كما يخوض عبد الرحمن حجازى و ياسمين الشماع و لجين عبد اللطيف و رولا حسين منافسات 200 متر ظهر ، وهانيه مورو منافسات 1500 متر حرة ، وأحمد أكرم ومروان القماش منافسات 800 متر حرة ، وفى منافسات التتابع 4 فى 100 متر حرة آنسات.

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