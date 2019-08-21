آراء صادمة من الشارع المصري حول تصريحات محمد صلاح لـ cnn .. فيديو

حل محمد صلاح ، لاعب المنتخب الوطني المصري لكرة القدم ونادي ليفربول الانجليزي ضيفا على شبكة cnn الأمريكية، وادلى بعدة تصريحات خاصة بأزمة اللاعب عمرو وردة ومعسكر منتخب مصر في بطولة الأمم الأفريقية.



رصدت عدسة "صدى البلد" آراء بعض مشجعي كرة القدم في تصريحات محمد صلاح وتوقيتها.



في البداية يقول أحمد علي احد مشجعي كرة القدم، إن تصريحات محمد صلاح التي أدلى بها كانت في توقيت غير مناسب لأنه كان يجب أن يتم الإدلاء بهذه التصريحات أثناء حدوث مشكلة عمرو وردة لإطلاع الجماهير على حقيقة ما حدث في هذا الموضوع بالإضافة إلى أنه كان يجب أن يعرف الجمهور حقيقة ما يحدث داخل معسكرات المنتخب الوطني من زيارات لبعض الشخصيات العامة للفريق مما تسبب في الخروج من بطولة كأس الأمم الأفريقية.



وتابع مصطفى حمدي، قائلا: إنه قد تابع مشكلة عمرو وردة منذ البداية وكان يجب إقصاؤه من المنتخب بعد ما حدث منه ولكن اتحاد الكرة أصدر قرارا باستبعاده ، ومن ثم قد تراجع في قراره وهذا خطأ صغير من ضمن الأخطاء الجسيمة التي تسببت في خروج المنتخب من بطولة أمم أفريقيا في وقت مبكر موضحا أن تصريحات محمد صلاح تؤكد فساد اتحاد الكرة وهو السبب الرئيسي لخروج المنتخب.



وأوضح محمد حسن احد مشجعي كرة القدم، أن عمرو وردة بالفعل مريض نفسي كما قال محمد صلاح عنه وأنه في حاجة إلى العلاج النفسي مضيفا إلى أن اتحاد الكرة فاسد منذ البداية وكلنا نعرف ذلك وهذا هو التوقيت الصحيح لإدلاء محمد صلاح بهذه التصريحات لأنه إذا قيلت قبل ذلك كان اتحاد الكرة سيقوم بمعاقبة محمد صلاح وطرده من المنتخب متمنيا فوز محمد صلاح بلقب أفضل لاعب في العالم لهذا الموسم.



وأشار عبدالله عمر، إلى أن اتحاد الكرة اتحاد فاسد ويعمل في إطار مصالحه الشخصية، وهذا يؤكد محمد صلاح في تصريحاته الأخيرة لشبكة سي إن إن الأمريكية، لافتا إلى أنه أخطأ عمرو وردة بما فعله ويجب علينا أن نقف بجانبه إلى أن يتم شفاؤه من هذا المرض مثلما قال محمد صلاح في تصريحاته الأخيرة.