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Motorola تدخل سباق الهواتف بشاشات قابلة للطي بـ Razr..صور

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 02:56 م
صدى البلد
كريم جمال
يبدو أن شركة موتورولا الثانية ترغب بالمشاركة فى سباق الهواتف الذكية صاحبة الشاشات القابلة للطي، وذلك من خلال جهازها Razr، الذى ستطرحه فى ديسمبر من العام الجارى.

تأتى تلك الخطوة بعد الكشف عن Samsung's Galaxy Fold و Huawei's Mate X، إلا أن هاتف موتورولا سيظهر للنور فى ديسمبر 2019 أو يناير 2020 على أسوأ تقدير، بحسب تقارير تقنية صدرت مؤخرًا.

وسيكون Razr أغلى كثيرًا من كل أجهزة موتورولا المتواجدة فى السوق، والذى سيأتى بنفس التصممي الشهير لهاتف موتورولا الأسطورى على مدار تاريخها، ولكن بعد فتحه يصبح شاشة كبيرة كاملة.

وسيحتوى الهاتف الجديد على معالج من نوع Snapdragon 710 مع ذاكرة وصول عشوائى سعتى 4 و 6 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية سعتى 64 و 128 جيجابايت، مع شاشة قياس 6.2 بوصة.

وسيطرح الهاتف فى الولايات المتحدة الأمريكية من خلال شركة Verizon مقابل 1500 دولار أمريكى.
Motorola تدخل سباق الهواتف بشاشات قابلة للطي بـ Razr..صور
Motorola تدخل سباق الهواتف بشاشات قابلة للطي بـ Razr..صور

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