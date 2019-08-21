بعد فوزهم ببطولة هونج كونج .. الخطيب يكرم لاعبي ولاعبات الإسكواش

قام رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي محمود الخطيب، باستقبال لاعبي فريق الإسكواش بالنادي بعد النتائج المميزة التي حققوها في بطولة هونج كونج الدولية ، والتي أقيمت خلال الفترة الماضية .



واستقبل الخطيب كلا: من يوسف هشام سالم وآدم محمد إسماعيل وأمينة محمد حامد عرفي



وجاء استقبال الخطيب للثلاثي بعد أن حقق يوسف هشام سالم المركز الأول في منافسات تحت 13 سنة، وحقق آدم محمد إسماعيل المركز الأول في منافسات تحت 11 سنة، فيما حققت أمينة محمد جد حامد عرفي المركز الأول في منافسات تحت 13 سنة.



وحصلت هنا هشام على المركز الثالث تحت 15 سنة.



وحرص رئيس النادى على تهنئتهم بالانجاز الذى حققوه وطالبهم ببذل أقصى الجهد لتحقيق المزيد من الإنجازات خلال الفترة القادمة.

