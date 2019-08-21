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لمناقشة عدد من الملفات الساخنة.. المدير الأسبق لإدارة الشئون المعنوية ضيفًا ببرنامج نظرة.. الخميس

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 10:17 م
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
يحل اللواء الدكتور سمير فرج المدير الأسبق لإدارة الشئون المعنوية ، ضيفًا علي الإعلامي حمدي رزق ، يوم الخميس القادم ، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً ببرنامج «نظرة » المذاع عبر فضائية«صدي البلد». 

وسيتم مناقشة عدد القضايا والملفات الهامة ، سواء علي الصعيدين الداخلي أو الإقليمي وكذلك العالمي ، ومن المقرر التطرق إلي رسائل الدولة القوية في العلمين ، وكيف تتعامل مصر مع المتغيرات التي يشهدها الشرق الأوسط ، وكذلك سيتم مناقشة الأمن القومي المصري من الاقتصاد الي مكافحة الإرهاب . 


وسيتم التطرق الي الأزمة بين أمريكا وإيران وتأثيرها علي أمن الخليج وكذلك تطورات الأوضاع في اليمن وتأثيرها علي أمن البحر الأحمر .

وسيتم التطرق الي ما يحدث في سوريا وصراع الأطراف الدولية والتدخل التركي في شرق البحر المتوسط ودعم الإرهاب في ليبيا خريطة النقاط الساخنة في الشرق الأوسط 

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