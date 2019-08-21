لمناقشة عدد من الملفات الساخنة.. المدير الأسبق لإدارة الشئون المعنوية ضيفًا ببرنامج نظرة.. الخميس

يحل اللواء الدكتور سمير فرج المدير الأسبق لإدارة الشئون المعنوية ، ضيفًا علي الإعلامي حمدي رزق ، يوم الخميس القادم ، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً ببرنامج «نظرة » المذاع عبر فضائية«صدي البلد».





وسيتم مناقشة عدد القضايا والملفات الهامة ، سواء علي الصعيدين الداخلي أو الإقليمي وكذلك العالمي ، ومن المقرر التطرق إلي رسائل الدولة القوية في العلمين ، وكيف تتعامل مصر مع المتغيرات التي يشهدها الشرق الأوسط ، وكذلك سيتم مناقشة الأمن القومي المصري من الاقتصاد الي مكافحة الإرهاب .









وسيتم التطرق الي الأزمة بين أمريكا وإيران وتأثيرها علي أمن الخليج وكذلك تطورات الأوضاع في اليمن وتأثيرها علي أمن البحر الأحمر .



