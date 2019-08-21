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أخبار العالم

مظاهرات في تركيا للتنديد ببيع مصنع دبابات إلى شركة نصفها تملكه قطر

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 07:33 م
دبابة تركية
دبابة تركية
أحمد محرم
ذكرت قناة "سكاي نيوز" أن قيادات بأحزاب تركية معارضة نظمت مظاهرات ببلدة أدا بازاري التابعة لمدينة سقاريا، احتجاجا على بيع الحكومة مصنعا للدبابات تابع لوزارة الدفاع التركية، لشركة تملك قطر فيها حصة كبيرة.

وذكرت تقارير إعلامية تركية أن حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لم تجد أي حرج في ضم مصنع دبابات تابع لوزارة الدفاع التركية إلى خطة الخصخصة.

وأشارت التقارير إلى أن المصنع جرى بيعه لشركة تملك فيها القوات المسلحة القطرية حصة تناهز الخمسين في المئة.

وتساءل زعيم المعارضة التركية كمال كليجدار أوغلو، في تصريحات للصحفيين: "أي دولة تبيع مصنع أسلحتها لجيش دولة أجنبية؟ لم تفعلها أي دولة في العالم سوى تركيا".

وكشف تقرير لشبكة "نورديك مونيتور" السويدية عن أن قيمة الصفقة تبلغ 20 مليار دولار.

وللتعبير عن غضبهم من الصفقة، التي عقدت بين أردوغان وأصدقائه القطريين، قررت أحزاب المعارضة خوض اعتصامات وتظاهرات في بلدة أدا بازاري.

كما أثارت عملية البيع هذه استياء نقابة عمال الصناعات الدفاعية التركية، التي اعتبرت الصفقة "حساسة جدا، وأن لها نتائج قد لا تحمد عقباها".

وكان أردوغان أصدر قرارا، نهاية العام الماضي، يمنح بموجبه شركة "بي إم سي"، التي ستدير مصنع الدبابات التركي، حقوق التشغيل لمدة 25 عاما، من دون أي عطاءات تنافسية.

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