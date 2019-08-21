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حوادث

شاهد.. حقيقة ترويع شاب من ذوي الاحتياجات بكلب في باب الشعرية

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 09:14 م
صدى البلد
كتب محمد صبرى
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" فيديو يوضح قيام عدد من الشباب بالتعدى على شخص (من ذوى الاحتياجات الخاصة) وتهديده بواسطة "كلب" فى منطقة باب الشعرية بالقاهرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد أطراف الواقعة، وبسؤالهم قرروا بأنهم جميعًا أصدقاء وجيران وأن ما تم تداوله كان من قبيل المزاح واللهو ولا صحة لما تم تداوله حول ترويعهم للمجنى عليه.

وبسؤال شهود الواقعة أيدوا ذلك ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل الواقعة والعرض على النيابة المختصة.

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