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حوادث

اكتئاب أم مخدرات.. سائق يفصل جثة زوجته نصفين وآخر يذبح بناته

الخميس 22/أغسطس/2019 - 08:36 ص
جثة
جثة
ندي حمودة - أحمد مهدي
مذابح دموية أسرية، جرت على أيدي الأب والزوج خلال الأيام القليلة الماضية، حوادث مأساوية ضمّت بين طياتها تفاصيل مثيرة بل وبشعة، ويسرد "صدى البلد" الحقيقة الكاملة عن جرائم القتل البشعة.

قطعها نصفين بالساطور
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، ملابسات لغز العثور على جثة لنصف سيدة داخل جوال بترعة المريوطية، حيث قال المتهم أمام فرق البحث إنه ارتكب جريمته يوم الثالث من أغسطس الماضي، حيث قام بمُغافلتها وذبحها بسكين، ثم قطع جسدها نصفين مستخدما ساطور، ووضع كل نصف في جوال وتخلص منهما في ترعة المريوطية حتى ظهر الجزء السفلي لجثتها أول ايام عيد الأضحي المبارك.

وتبين من التحريات الأولية التي أجريت برئاسة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها بسبب شكه في إقامتها علاقة غير شرعية مع شخص أخر قام على أثرها بتقطيع جثتها نصفين بالساطور، وشرحت التحريات التى أشرف عليها اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفاصيل مثيرة حيث تبين أن المتهم سائق يبلغ من العمر 40 عاما، وزوجته "المجني عليها" 23 عامًا ولديهما طفلتين، وأنه تزوج المجني عليها منذ 6 سنوات ولكن انتابه الشك في نسب الطفلة الصغرى ما دفعه لذبح زوجته والتخلص من جثتها.

ذبح بناته مثل الفراخ
وكشف تقرير الطب الشرعي المبدئي، حول توقيع الكشف الطبي علي فتاتي الحوامدية، اللتين ذبحهما والدهما عن أن كلا منهما عذراء بعدما قرر المتهم أنه قتلهما بسبب سوء سلوكهما، وقال المتهم نصر.ا.ع.ع 52 سنة مشرف إنتاج بشركة السكر بالمعاش، إنه انفصل عن والدة ابنتيه منذ عام 2003 وتزوج بعدها قرابة 11 مرة وأن زوجته الأخيرة توفيت منذ 3 سنوات بمرض السرطان ولم يتزوج بعدها مرة أخري، وعن السبب في ارتكابه الجريمة قال إنه منذ فترة سمع إحدى ابنتيه تتحدث في الهاتف لأحد زملائها بالجامعة مكالمة جنسية ونهرها وقام بتحذيرها وطلب منها قطع علاقتها بهذا الشاب كما أنه قام بتحذير زميلها من الاتصال بابنته مرة أخرى.

وأضاف المتهم في تحقيقات استمرت قرابة 8 ساعات متواصلة أنه فوجئ بابنته تتحدث في الهاتف مرة أخرى مكالمة جنسية مع ذات الشاب ما دفعه للتحدث إليه مرة أخرى وتحذيره من الاتصال بابنته وقرر التخلص من ابنتيه خاصة بعد علمه بأن الأخري كانت تعلم علاقة شقيقتها بالشاب وتخفي عنه الأمر، وعن يوم الجريمة قال المتهم إنه اصطحب الفتاتين بعدما أخبرهما بمرافقته للذهاب في "مشوار" وعند وصوله بالقرب من كوبري الحوامدية تحجج بالجلوس في قطعة الأرض الزراعية المجاورة للكوبري لينال قسطا من الراحة بعد المشي لمسافة طويلة.

واستطرد المتهم قائلا إنه أخرج السكين الذي أعده لارتكاب الجريمة ووقف خلف ابنتيه أثناء جلوسهما علي الأرض وقام بذبحهما بحركة واحدة من الخلف ثم ذهب إلي قسم الشرطة المواجه لمسرح الجريمة وقام بتسليم نفسه لضباط المباحث، وعن حريق شقته الذي سبق الجريمة بقرابة 10 أيام قال المتهم إن ماسا كهربائيا تسبب في التهام النيران لشقته وجهاز ابنتيه وكان الجيران يحاولون مساعدته لجمع أموال وإعادة تأسيس شقته وإحضار أثاث جديد بدلا من المحترق.

مفيش حاجة اسمها فوبيا دم
قالت الدكتورة ندا عادل أبوالمجد، استشاري الطب النفسي، ومدير إدارة علاج الإدمان بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة السابق، تعليقا على حوادث القتل البشعة: لا يوجد مايسمي بمرض فوبيا الدماء، وانما تندرج مثل هذه الجرائم في ثلاثة اتجاهات إما تحت تأثير حالة نفسية او المخدرات او الانسان المعتاد على الجريمة.

وترجح استشاري الطب النفسي، قتل اب لأبنتيه في مدينة الحوامدية للعامل النفسي، خاصة بعد علمها بحريق شقته قبل الحادث بأيام، قائلة "قد يكون تعرض لصدمة قادته لارتكاب الجريمة"، إلا أنه سيخضع الى لجنة طبية تحدد مدى اصابته من عدمه، مشيرة الى ان هناك حالات قد تحدث تحت تأثيرها جريمة القتل وهي حالات الفصام الحادة والاكتئاب المصاحب للاعراض الذهانية، وحالات اخري قد تقوم بإرتكاب جرائم قتل او اغتصاب تحت تأثير المواد المخدرة مثل "الفلاكا والمنشطات".

أكذوبة الاستروكس.. وتقرير المحكمة
وتضيف استشاري الطب النفسي، ان مخدر الاستروكس لا يحدث تحت تأثيره جرائم قتل، قائلة: "صاحبه ممكن يموت قبل ما يقتل حد"، مؤكدة ان أصحاب حالات الاكتئاب والفصام يتم عرضهم على لجان طب نفسي وقد يتم تشخيصهم من الجلسة الاولى وآخرون بعد عدة جلسات ويتم رفع التقرير للمحكمة ومن ثم البت فيها، مشيرة الى ان هناك حالات من الفصام تقوم بإرتكاب جريمة القتل في وقتها ومن ثم تعود الى حياتها الطبيعية، وفي مثل هذه الحالات يصيبها المرض النفسي لحظة التنفيذ فقط.

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