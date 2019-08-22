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صاحب مشغولات الليزر: جهاز تنمية المشروعات وافق على التمويل في نفس يوم طرح الفكرة

الخميس 22/أغسطس/2019 - 07:45 ص
محمود معتمد
محمود معتمد
هاني حسين
قال محمود معتمد صاحب مشروع الحفر على الخشب ومشغولات الليزر، إن تجربته مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة جاءت بالصدفة.

وأضاف محمود معتمد في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، "كنت أحب الدخول في مجال الحفر بالليزر، وتعثرت في تمويل المشروع، وأحد الأصدقاء وجهني إلى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة".

واستطرد محمود معتمد "توجهت إلى الجهاز وتناقشت معهم في فكرة المشروع، وفوجئت بموافقة الجهاز على تمويل المشروع في نفس يوم طرح الفكرة على الجهاز".

وتابع محمد معتمد "كنت في حاجة إلى 75 ألف جنيه لتمويل المشروع، وتم صرف القرض الخاص بي في 25 يوما فقط وبدأت العمل على فكرة المشروع الخاص بي وقمت بتصميم فوانيس رمضان والحفر عليها وحققت نجاحا كبيرا، والجهاز ساعدني في تسويق المنتجات الخاصة بي".

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