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بعد مراجعة الكاميرات.. تفاصيل جديدة حول اختفاء فتاة سعودية في تركيا

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 10:18 م
اختفاء فتاة سعودية
اختفاء فتاة سعودية في تركيا
رحيم يسري
كشفت صحيفة "عكاظ" السعودية تفاصيل جديدة حول اختفاء سيدة سعودية في تركيا منذ عدة أيام أمام أحد الفنادق بمدينة اسطنبول.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادرها إن السفارة السعودية في تركيا تتابع بدقة تقاصيل التحقيقات والحادث وتعمل مع السلطات في أنقرة على كشف ملابسات اختفاء الفتاة التي كانت مع عائلتها.

وأضافت أن الجهات الأمنية قامت بمراجعة كاميرات الفندق في اسطنبول الذي اختفت منه الفتاة.

وأضافت أن أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي ويدعى فيصل ادعى أن الفتاة المختفية هي أخته واختفت منذ 6 أيام بعدما خرجت للسوق المجاور للفندق والذي يبعد عنه نحو 50 مترا فقط.

وناشد الجهات المختصة في تركيا بالتحرك والبحث عن الفتاة.

كانت صحيفة "الشرق الأوسط" أفادت بأن شخصا يحمل عبوة صغيرة قام برش محتواها على وجه السائحة السعودية، التي فقدت وعيها قبل أن يصطحبها معه حتى غابت عن الأنظار.

جدير بالذكر أن الحادثة تأتي عقب أيام من تعرض مواطنين سعوديين لاعتداء مسلح من قبل مجهولين في اسطنبول، ما أدى لإصابة أحدهما بطلق ناري.

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