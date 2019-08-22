بالفيديو.. احمد الفيشاوى يفجر مفاجأة جديدة بشأن قضية ابنته لينا

فجر الفنان احمد الفيشاوى مفاجأة جديدة في قضية حبسه شهرًا؛ بسبب امتناعه عن دفع النفقة المخصصة لابنته "لينا"، في الدعوى المقيدة برقم 86 سنة 2019، وذلك عبر فيديو نشره عبر انستجرام.





رد الفنان احمد الفيشاوى على الادعاءات والشائعات، من خلال الفيديو متحدثًا عن هند الحناوي، والدة ابنته "لينا" وهروبها من إحدى القضايا، وفقًا لأحد مكاتب المحاماة مبرزًا موقفها القانوني.





وكشف الفنان احمد الفيشاوى عن أن هند الحناوي قامت بإيهامه بأنها ستسافر بابنته إلى إنجلترا لتعليمها؛ في حين أنها تتهرب من تنفيذ حكم قضائي جنائي صادر ضدها بالحبس؛ لأنها ضُبطت برفقة رجل غريب في تمام الساعة الرابعة والنصف فجرًا فى حالة سكر، وفقًا لما هو ورد في الفيديو عن مكتب المحاماة.



