التحقيق فى نشوب مشاجرة بأسلحة بيضاء ومولوتوف بسبب لهو الأطفال ببنها

بدأت جهات التحقيق ببنها التحقيق فى واقعة نشوب مشاجرة بين طرفين بأحد المناطق في مدينة بنها بسبب لهو الأطفال.



وقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه مشاجرة بين طرفين وحيازة أسلحة بيضاء وزجاجات مولوتوف بدائرة قسم أول بنها، وتم ضبط طرفي المشاجرة، وكشفت التحريات أن المشاجرة وقعت بسبب لهو الأطفال، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

كانت معلومات قد وردت إلى اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي، رئيس مباحث القليوبية، من المقدم محمد أشرف، رئيس مباحث قسم أول بنها، برصد الفيديو المتداول.

وانتقلت على الفور قوة بقيادة المقدم محمد أشرف، رئيس مباحث قسم أول بنها، لفحص والتأكد من ملابسات الواقعة، حيث أسفرت التحريات عن تحديد الأشخاص الظاهرين في الفيديو وهم 5 أشخاص مقيمين بـ"عزبة السوق" دائرة القسم، واتضح أن سبب الواقعة كان لهو الأطفال.

وتم ضبط المتهمين وبحوزتهم الأسلحة البيضاء والزجاجات المولوتوف المستخدمة، وبمواجهتهم اعترفوا بما نسب إليهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.