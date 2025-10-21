أوكرانيا تعلن إسقاط 58 مسيرة روسية

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية إسقاط 58 مسيرة روسية من بين 98 مسيرة و6 صواريخ استهدفت مناطق عدة في البلاد.

وأعلن مصدر رسمي روسي، نقلاً عن وكالة رويترز، أن طائرات أو طائرات مُسيّرة تابعة لأوكرانيا شنّت ضربة أمس على منشأة لمعالجة الغاز بمنطقة أورينبورغ الروسية، إضافة إلى محاولة استهداف مصفاة نفط في منطقة سامارا.

وبحسب التقرير، أكّدت سلطات المنطقة أن الهجوم لدى أورينبورغ تسبب في اندلاع حريق داخل أحد الورش التابعة لمنشأة الغاز الكيماوي الكبيرة، والتي تُعدّ من بين الأكبر في العالم بطاقة إنتاجية تُقدَّر بنحو 45 مليار متر مكعّب سنويًا.

ولم يُسجّل حتى الآن سقوط ضحايا، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنّ وحدات دفاعها الجوي أسقطت عدداً كبيراً من الطائرات المسيّرة الأوكرانية أثناء الحملة، وفقا لـ رويترز.

فيما يشير مصدر ثانوي إلى أن الهجمة على سامارا استهدفت مصفاة نفط في مدينة نوفوكويبشيفسك داخل إقليم سامارا – وهي منشأة لطالما صُنّفت ضمن الأهداف البعيدة عن خط الجبهة والمعرضة لهجمات طائرات مسيّرة أو صواريخ من جانب القوات الأوكرانية، كجزء من استراتيجية تهدف إلى تعطيل إمدادات الوقود الروسية ودعم الجبهة الأوكرانية من خلال ضرب القدرة اللوجستية لموسكو.

وعلى الصعيد التكتيكي، تأتي هذه الضربات ضمن سلسلة متصاعدة من هجمات أوكرانية على البنية التحتية للطاقة الروسية خلال الأشهر الأخيرة، حيث تسعى كييف إلى توسيع ميدان العمليات خلف خطوط العدو التقليدية، والإعلان عن قدرة متزايدة لطائراتها المُسيّرة والطائرات الطويلة المدى.