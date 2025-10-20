زيلينسكي : أوكرانيا تُعد عقدًا طويل الأمد مع الولايات المتحدة لشراء 25 منظومة "باتريوت"

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده تعمل على إعداد عقد طويل الأمد مع الولايات المتحدة الأمريكية لشراء 25 منظومة دفاع جوي من طراز "باتريوت"، ضمن جهودها لتعزيز القدرات الدفاعية.



وقال زيلينسكي، في تصريحات للصحفيين اليوم الإثنين في كييف، إن "المباحثات تجري بالتنسيق مع الوكالات الأمريكية المعنية"، وذلك بحسب ما نقلت صحيفة "كييف إندبندنت" الأوكرانية.



وأوضح أن أوكرانيا أجرت مناقشات مع شركات دفاعية بشأن أنظمة الدفاع الجوي، مضيفًا: "نُحضر حاليًا عقدًا لشراء 25 منظومة باتريوت، وأعتبر ذلك خطوة إيجابية جدًا، معقدة لكنها طويلة الأمد".



وتسلمت أوكرانيا أول منظومة "باتريوت" عام 2023 في ظل إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، لتصبح منذ ذلك الحين أحد أبرز مكونات شبكة الدفاع الجوي الأوكرانية.



وجاءت تصريحات زيلينسكي عقب زيارة إلى واشنطن التقى خلالها مسؤولين في البيت الأبيض والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى جانب ممثلين عن شركات صناعات دفاعية من بينها شركة "ريثيون" المصنعة لمنظومة "باتريوت".