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طريقة عمل عجينة البيتزا بخطوات سريعة

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 11:23 م
طريقة عمل عجينة البيتزا
طريقة عمل عجينة البيتزا بخطوات سريعة
آية التيجي
تريدين عجينة البيتزا بخطوات سريعة وغير مكلفة، فقد قام الشيف عماد عراوي، حيث إن البيتزا من أشهي المعجنات التي يمكن أن تقدميها لعائلتك، فهي أحد الأكلات إيطالية الشهيرة، واليكم الوصفة بالتفصيل..

وقت تحضير عجينة البيتزا بخطوات سريعة : ٤٥ دقيقة
وقت طبخ عجينة البيتزا بخطوات سريعة: ٤٥ دقيقة
الكمية: ٦ افراد

ويمكنك تقديم طريقة عمل عجينة البيتزا بخطوات سريعة، و بسيطة في اقل وقت ممكن و سوف يحبها الجميع و البيتزا من الأكلات المفضلة لدى الصغار والكبار،  و حضريها في البيت بأقل التكاليف وبذلك تضمني أن تكون نظيفة و صحية لصغارك بدلا من تناولها بالمطاعم .

طريقة عمل عجينة البيتزا بخطوات سريعة

مقادير عجينة البيتزا بخطوات سريعة:

ملعقة طعام خميرة
ملعقة صغيرة ملح
 2 ملعقة صغيرة سكر
كوب وربع حليب ساخن
45 مللي جرام من كوب الجبنة المطبوخة


طريقة عمل عجينة البيتزا بخطوات سريعة:

١-  احضري وعاء و أضيفي الحليب و الخميرة و السكر ، مع وضع الجبنة المطبوخة، اخلطيهم جيدا

2- اتركيها 15 دقيقة لترتاح العجينة .

3- احضري وعاء أخر و ضعي الطحين و الملح و اخلطيهم جيدا .

4- أضيفي الطحين تدريجيا على خليط الخميرة و اعجني جيدا .

5- رشي طحين على بلاطة و اعجني العجينة عليها لمدة 5 دقائق .

6- ضعي سائل الجبنة المطبوخة ، واتركي العجينة في الوعاء واتركيها تتخمر لمدة 45 دقيقة .

7- بعد ذلك اعجنيها جيدا وافرديها بالصينية .

8- اخبزيها لمدة 30 دقيقة بالفرن.
طريقة عمل عجينة البيتزا بخطوات سريعة طريقة عمل عجينة البيتزا بخطوات سريعة

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