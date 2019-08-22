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فن

محمد شاهين يحصد 100 ألف مشاهدة في يومين بـ ابن عمى

الخميس 22/أغسطس/2019 - 07:42 ص
محمد شاهين
محمد شاهين
سعيد فراج
حصد الفنان محمد شاهين، 102 ألف مشاهدة بأحدث أغانيه «ابن عمي»، من ضمن ألبومه الجديد «ده اللي جاي»، وذلك بعد يومين من طرحها على موقع الفيديوهات يوتيوب، يوم 18 أغسطس.

أغنية "ابن عمي" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وماستر أمير محروس.

فيما أوشك محمد شاهين على الانتهاء من تسجيل ألبومه الجديد "ده اللي جاي"، والذي يتضمن 12 أغنية.

ويتعاون محمد شاهين في الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين منهم، أمير طعيمة، أحمد المالكي، صابر كمال، محمد النادي، محمد يحيي، حسين محمود، تميم، عزيز الشافعي، أمير محروس، طارق عبد الجابر، وسام عبد المنعم، أحمد عادل، أسامة عبد الهادي، تامر كروان، محمد سعد، صلاح مونتي، إسماعيل عبده، زيزو فاروق، سامح رأفت، أشرف البرنس، هاني يعقوب، أحمد راشد، سامح فرج، إسماعيل عبده، ومحمدي.

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