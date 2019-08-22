خبير أمن معلومات: الأجهزة الاستخباراتية تقرأ معلومات مستخدمي الإنترنت ..فيديو

قال خبير أمن المعلومات ومكافحة جرائم الإنترنت بالأمم المتحدة، محمد الجندي، إن الشركات الكبرى في عالم الإنترنت بدأت بـ شركات صغيرة ناشئة تم الاستثمار فيها من مؤسسات تعد أذرع الاستخبارات الغربية.





وأضاف خبير أمن المعلومات ومكافحة جرائم الإنترنت بالأمم المتحدة، في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن المعلومات هي بترول القرن الحالي، موضحًا أن الإنترنت أصبح أكثر تفاعلًا.





وتابع خبير أمن المعلومات ومكافحة جرائم الإنترنت بالأمم المتحدة "هناك كم هائل من المعلومات المتواجدة على شبكات الإنترنت".





وأوضح خبير أمن المعلومات ومكافحة جرائم الإنترنت بالأمم المتحدة "الأجهزة الاستخباراتية بدأت في قراءة معلومات مستخدمي شبكة الإنترنت، والسوشيال ميديا أظهرت سلوكيات المستخدمين".