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رياضة

لقطات من عودة ميسى لتدريبات برشلونة.. وحساب ريال بيتيس يسخر من البرغوث

الخميس 22/أغسطس/2019 - 01:23 ص
تدريبات برشلونة
تدريبات برشلونة
أحمد هاني
شهدت تدريبات نادي برشلونة الإسباني عودة نجم الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي، ليعود بشكل طبيعي، بعد تعافيه من الإصابة التى تعرض لها قبل بداية الموسم.

وأعلن نادي برشلونة عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" أمس، الأربعاء، عودة ليونيل ميسي إلى تدريبات الفريق، استعدادًا لمواجهة فريق ريال بيتيس يوم الأحد المقبل، فى الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

ورد الحساب الرسمى لنادى ريال بيتيس، على تغريدة حساب البارسا، قائلًا "لا تتعجل يا ليو، لست مجبورا على ذلك".

كان برشلونة، استهل رحلة الدفاع عن لقبه الدوري الإسباني بخسارة من أتلتيكو بيلباو على أرض ومعقل الأخير، بينما نجح غريمة التقليدي ريال مدريد في تحقيق الفوز على سيلتا فيجو.

لقطات من عودة ميسى لتدريبات برشلونة.. وحساب ريال بيتيس يسخر من البرغوث
لقطات من عودة ميسى لتدريبات برشلونة.. وحساب ريال بيتيس يسخر من البرغوث
لقطات من عودة ميسى لتدريبات برشلونة.. وحساب ريال بيتيس يسخر من البرغوث

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