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رياضة

يعاقب المخطئ.. مرتضى منصور يعلق على تولى عمرو الجناينى رئاسة اتحاد الكرة

الخميس 22/أغسطس/2019 - 02:54 ص
عمرو الجناينى
عمرو الجناينى
ياسمين تيسير
علق مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على تولي عمرو الجنايني رئاسة اتحاد الكرة بشكل مؤقت، قائلًا إنه من مشجعي فريق الزمالك وشخص جيد، ولكنه لن يجامل الفريق الأبيض على حساب أي فريق آخر. 

وأضاف مرتضى منصور في تصريحات متلفزة، أن طموحاته هي وجود رئيس اتحاد كرة عادل يمنح كل فريق حقه، ويعاقب المخطئ بلا خوف أو تردد.

وأضاف مرتضى منصور أن طاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق كان من أفضل وزراء الرياضة ولم يجامل الأهلي مطلقًا. 

يذكر أن لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني بدأت مهام عملها أمس بالاجتماع مع فيرون أومبا مدير التطوير بالاتحاد الدولي لكرة القدم عن منطقتي أفريقيا والكاريبي، وحضر الاجتماع د. جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة ود. أحمد عبد الله ود. سحر عبد الحق عضوي اللجنة ، فيما تعذر حضور محمد فضل لسفره .

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