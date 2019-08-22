يعاقب المخطئ.. مرتضى منصور يعلق على تولى عمرو الجناينى رئاسة اتحاد الكرة

علق مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على تولي عمرو الجنايني رئاسة اتحاد الكرة بشكل مؤقت، قائلًا إنه من مشجعي فريق الزمالك وشخص جيد، ولكنه لن يجامل الفريق الأبيض على حساب أي فريق آخر.





وأضاف مرتضى منصور في تصريحات متلفزة، أن طموحاته هي وجود رئيس اتحاد كرة عادل يمنح كل فريق حقه، ويعاقب المخطئ بلا خوف أو تردد.





وأضاف مرتضى منصور أن طاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق كان من أفضل وزراء الرياضة ولم يجامل الأهلي مطلقًا.



