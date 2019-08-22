أمريكا توضح علاقتها بـ تفجيرات مخازن الحشد الشعبي

نفى متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أمس الأربعاء، أي علاقة للولايات المتحدة بالانفجارات التي وقعت في مستودعات ذخيرة تابعة لميليشيات الحشد الشعبي في العراق.





وأكد متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية أن واشنطن تؤيد سيادة العراق وتتقيد بتوجيهات الحكومة العراقية بشأن استخدام المجال الجوي للعراق.





واتهمت ميليشيات الحشد الشعبي في العراق الولايات المتحدة وإسرائيل بالمسئولية عن التفجيرات في مقراتها في العراق.





وأعلنت السلطات العراقية أن نتائج التحقيق في انفجار وقع قرب قاعدة الصقر كان ناتجًا عن غارة جوية بطائرة مسيرة عن بعد.