مرتضى منصور: لهذا السبب يرفض الاهلى إعارة لاعبيه لـ المصرى

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن سر رفض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بيع أو إعارة أي لاعب لـ فريق المصري البورسعيدي.





وأكد مرتضى منصور في تصريحات متلفزة، أن محمود الخطيب رفض تماما رحيل هشام محمد وعمرو بركات لفريق المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث أكد أنه لن يوافق على رحيل إلا عقب إعدام مرتكبي مذبحة بورسعيد.





وأضاف مرتضى منصور أنه يسعى لمساعدة فريق المصري في تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية.





وأعلن نادي الاتحاد السكندري أمس عن التعاقد رسميا مع هشام محمد نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، عقب جلسة مطولة بين اللاعب ومحمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد، موضحًا أن التعاقد مع اللاعب لمدة موسمين مقبلين.