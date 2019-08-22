الاعتداءات على ذوي الإعاقة عرض مستمر.. حلاق يعتدي على معاق بالشرقية.. ومجموعة تروع آخر بكلب

وقع اليومين الماضيين عدة حوادث من نوع خاص، لأن المُعتدى عليهم هذه المرة من ذوي الإعاقة، من جهة، ومن جهة أخرى لارتكاب المتهمين جريمة أخرى، وهي تصوير المعتدى عليه، ونشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.





قالت وزارة الداخلية، إنها رصدت مقطع فيديو متداولًا على موقع "فيسبوك"، يحتوي على مشاهد بتعدي عدد من الأشخاص على شاب من ذوي الإعاقة، بالضرب داخل محل حلاقة.





وأضافت وزارة الداخلية، في بيان، أنه على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى تمكن من تحديد شخصية المجنى عليه، ومرتكبى الواقعة، وتوصلت الجهود إلى قيام مالك محل حلاقة، وعاملين، حلاق، ميكانيكى، وجميعهم مقيمون بناحية كفر إبراش دائرة مركز شرطة مشتول السوق بمحافظة الشرقية، بالتعدى بالضرب على المجنى عليه، عامل بمقهى، 17 عامًا، مقيم بذات الناحية، داخل المحل الخاص بالأول، وتصوير الواقعة بمعرفة كهربائى، ونشر الفيديو المُشار إليه على "فيسبوك".





وأكدت وزارة الداخلية، أنه عقب تقنين الإجراءات والتنسيق بين قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية، تم استهداف المتهمين وضبطهم.





وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه بمواجهة المتهمين اعترفوا بالتعدى على المذكور؛ لاتهام مالك محل الحلاقة بسرقة سماعات مركبة توكتوك خاص به، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





وشهد محيط مبني نيابة مركز مشتول السوق، احتشاد أهالي الشباب المتهمين بالتعدي علي شاب معاق بالضرب داخل صالون حلاقة بقرية كفر ابراش التابعة لمركز ومدينة مشتول السوق قبل عرض ذويهم علي النيابة للتحقيق معهم.





ترويع شاب من ذوي الاحتياجات بكلب في باب الشعرية





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو على "فيس بوك" متضمنًا قيام عدد من الشباب بالتعدى على شخص "من ذوي الاحتياجات الخاصة" عن طريق تهديده بواسطة "كلب" بمنطقة باب الشعرية بالقاهرة.





على الفور تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد أطراف الواقعة، وبسؤالهم قرّروا بأنهم جميعًا أصدقاء وجيران وأن ما تم تداوله كان من قبيل المزاح واللهو ولا صحة لما تم تداوله حول ترويعهم للمجنى عليه.





وبسؤال شهود الواقعة أيدوا ذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل الواقعة والعرض على النيابة المختصة.