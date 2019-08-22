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ثقافة

كنت شيئاً.. معرض لـ رشا سليمان بـ مركز سعد زغلول الثقافي

الخميس 22/أغسطس/2019 - 08:41 ص
رشا سليمان
رشا سليمان
محمد نبيل
افتتح، أمس الأربعاء، معرض الفنانة رشا سليمان بمركز سعد زغلول الثقافي تحت عنوان "كنت شيئاً. أصبحت شيئاً.. ثم شيء".

ويستمر المعرض يوميًا حتى الثاني عشر من سبتمبر المقبل، من العاشرة صباحًا وحتي التاسعة مساءً ماعدا الجمعة، بمقر المركز بشارع سعد زغلول، يضم المعرض أعمال فخار ورسم.

رشا سليمان فنانة مصرية مولودة عام 1970، تخرجت من كلية الفنون الجميلة عام 1994 وشاركت في العديد من المعارض الخاصة والجماعية وتوجد أعمال لها لدي مقتنين في مصر وفرنسا وألمانيا.. كما توجد مقتنيات لها ضمن متحف الفن المصري الحديث ومتحف الشونة بالإسكندرية.

وحصلت رشا سليمان علي جوائز منها الجائزة الثانية (تصوير) من المركز الثقافى الفرنسى ـ هليوبوليس بمسابقة هليوراما الشباب 1997، وميدالية فضية فى مهرجان قافلة الإبداع للفنون والحرف الثانى، الشونة بالإسكندرية 2002.

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