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أخبار البلد

حدث ليلا.. مفاجأة في قضية المعاق المعتدى عليه.. وتفاصيل جديدة بـ أزمة الفيشاوي وطليقته

الخميس 22/أغسطس/2019 - 06:50 ص
احمد الفيشاوى و هند
احمد الفيشاوى و هند الحناوي
عمرو ممدوح
نشر موقع «صدى البلد» على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:

أكد أحمد رضا شقيق، الشاب المعاق ذهنيًا والذي تم الاعتداء عليه من قبل مجموعة من الشباب داخل صالون حلاقة بقرية كفر إبراش التابعة لمركز مشتول السوق بالشرقية في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنهم تنازلوا عن المحضر المقدم من جانبهم عقب تدخل العديد من أهالي القرية.

وأضاف أحمد أنهم قاموا بالتنازل عن المحضر لكونهم "ناس غلابة" ومعروف عنهم أنهم ليسوا من مفتعلي المشاكل ومسالمون إلي أبعد الحدود.

فجر الفنان احمد الفيشاوى مفاجأة جديدة في قضية حبسه شهرًا؛ بسبب امتناعه عن دفع النفقة المخصصة لابنته "لينا"، في الدعوى المقيدة برقم 86 سنة 2019، وذلك عبر فيديو نشره عبر انستجرام.

رد الفنان احمد الفيشاوى على الادعاءات والشائعات، من خلال الفيديو متحدثًا عن هند الحناوي، والدة ابنته "لينا" وهروبها من إحدى القضايا، وفقًا لأحد مكاتب المحاماة مبرزًا موقفها القانوني.

يعانى المطرب هيثم شاكر، من مضاعفات حادة جراء معاناته من المرض الخبيث الذي أصابه قبل سنوات. 

المقربون من المطرب هيثم شاكر، أكدوا أنه خسر الفترة الماضية الكثير من وزنه بسبب صعوبات يواجهها في تناول الطعام. 

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن سر رفض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بيع أو إعارة أي لاعب لـ فريق المصري البورسعيدي. 

وأكد مرتضى منصور في تصريحات متلفزة، أن محمود الخطيب رفض تماما رحيل هشام محمد وعمرو بركات لفريق المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث أكد أنه لن يوافق على رحيل إلا عقب إعدام مرتكبي مذبحة بورسعيد. 

رد محمود عبد المنعم كهربا المحترف في صفوف فريق ألفيس البرتغالي، على رسالة ابراهيم سعيد لاعب المنتخب السابق، له بشأن ضرورة التركيز مع فريقه الحالي، وتجاهل أزمته مع فريق الزمالك. 

وكتب محمود عبد المنعم كهربا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "انت اخويا وربنا يعلم وجمهور الزمالك المحترم عمره ما هيكون طرف انا عمري مدخلت الجمهور طرف في مشاكلي مع اشخاص بالعكس تماما...انا بقدر جمهور الزمالك الاصيل و ليس الاشخاص المندسون ذوي الاغراض فهم ليس من هذا الجمهور والطرف في المشكله عارف نفسه متقلقش اخوك مركز اوي".

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