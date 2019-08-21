كشفها شقيق الضحية.. مفاجأة في قضية المعاق المعتدى عليه بالشرقية

أكد أحمد رضا شقيق، الشاب المعاق ذهنيًا والذي تم الاعتداء عليه من قبل مجموعة من الشباب داخل صالون حلاقة بقرية كفر إبراش التابعة لمركز مشتول السوق بالشرقية في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنهم تنازلوا عن المحضر المقدم من جانبهم عقب تدخل العديد من أهالي القرية .





وأضاف أحمد أنهم قاموا بالتنازل عن المحضر لكونهم "ناس غلابة" ومعروف عنهم أنهم ليسوا من مفتعلي المشاكل ومسالمون إلي أبعد الحدود.





نيابة مشتول السوق برئاسة المستشار محمد سليمان وسكرتارية مصطفى الحضري، عرضت الشاب المعاق علي الطب الشرعي، وقررت حبس المتهمين 24 ساعة على ذمة التحقيقات.





كانت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة مشتول السوق في الشرقية، قد تمكنت من ضبط المتهمين بالتعدي على شاب معاق ذهنيا داخل صالون حلاقة في قرية كفر ابراش.





وتداول عدد من رواد "فيس بوك" بمحافظة الشرقية مقطع فيديو يوضح تعدي مجموعة من الشباب بالضرب المبرح على شاب معاق ذهنيا، في قرية كفر ابراش.





وسيطرت حالة من الغضب الشديد مصحوبة بمجموعة من التعليقات لمطالبة قوات الأمن بسرعة ضبط المعتدين وأعمال القانون تجاه المخطئين فورا.





وتمكن رجال مباحث مركز مشتول السوق برئاسة الرائد أحمد بنديري، من ضبط 6 من المتهمين في الواقعة، وأجرت التحريات بشأنها وحررت المحضر اللازم.



