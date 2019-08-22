ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يعانى صعوبة فى الأكل.. تطورات الحالة الصحية لـ هيثم شاكر ومعاناته من المرض الخبيث

الخميس 22/أغسطس/2019 - 04:00 ص
هيثم شاكر
هيثم شاكر
نبيل العدوى
يعانى المطرب هيثم شاكر، من مضاعفات حادة جراء معاناته من المرض الخبيث الذي أصابه قبل سنوات. 

المقربون من المطرب هيثم شاكر، أكدوا أنه خسر الفترة الماضية الكثير من وزنه بسبب صعوبات يواجهها في تناول الطعام. 

كان المطرب هيثم شاكر كشف قبل أيام عن إصابته بمرض خبيث، مؤكدًا تعافيه منه، دون أن يوضح تفاصيل أخرى.

وكتب المطرب هيثم شاكر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، "من أيام قليلة نزل ألبومي الجديد معرفة قديمة.. الحمد لله على ردود فعل الجمهور عليه مفرحاني ومخلياني مبسوط جدا بكل تعليق ورأي ونقد عن الألبوم.. شكرا لكل واحد قال كلمة حلوة عن أغاني الألبوم الجديد وأول فيديو كليب منه، صدقوني حاولت أقرا كل تعليقاتكم وآرائكم.. شكرا لكل الزملاء المحترمين على مباركتهم ودعمهم".

وأضاف المطرب هيثم شاكر "عارف إن الغياب كان فترة طويلة، لكن كان فعلا غصب عني أي تأخير.. 5 سنين عن آخر ألبوم ليا كان بسبب مرض خبيث مش حابب أتكلم في تفاصيله، كان اختبار لصبري والحمد لله تعافيت منه، وكان سبب في التأخر عن الانتهاء من الالبوم الجديد.. إن شاء الله مش هغيب عنكم كتير وهفضل أشتغل على أعمال تليق بقيمتكم.. بشكركم جميعا.. الحمد لله".

ويواصل ألبوم "معرفة قديمة" للمطرب هيثم شاكر نجاحه، حيث تصدر مؤخرًا قائمة موقع "أى تيونز" العالمى للموسيقى.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على آخر المنضمين لألبوم هيثم شاكر

ربنا يدينا على قد تعبنا .. أحمد إبراهيم يوجه رسالة لـ هيثم شاكر بعد طرح معرفة قديمة

بعد طرح ألبومه بساعتين.. هيثم شاكر يتصدر تريند تويتر

بعد تصدره التريند .. هيثم شاكر : الحمد لله

معرفة قديمة لـ هيثم شاكر يواصل تصدره

معرفة قديمة لـ هيثم شاكر يواصل تصدره على ألبومات الصيف

ترشيحاتنا

السعودية: ضبط تشكيل عصابي أجنبي خطير في المنطقة الشرقية

هنادي مهنى لوالدها: وحشتني أوي

سحبتها خلال البطولة .. مدير منتخب مصر لكرة اليد للناشئين يتحدث عن موبايلات اللاعيبه

المدير الفني الجديد لـ النادي الأهلي.. المرشحون كرواتي وهولندي والثالث مفاجأة

نانسى عجرم تتألق بـ فستانها الأزرق فى حفلها بـ عمان

الشباب والرياضة: مجموع مكافآت منتخب اليد وصل إلى 2 مليون و700 ألف جنيه ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدى البلد يكرم منتخب مصر لكرة اليد للناشئين بعد حصوله على كأس العالم.. صور

الداخلية : إحباط ترويج 100 كيلو لـ مخدر الايس بقيمة 200 مليون جنيه.. صور

3 توصيات في اجتماع أندية الجمعية العمومية بـ نادي الإعلاميين .. صور