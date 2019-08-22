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رياضة

صاحب الأزمة عارف نفسه.. كهربا يكشف عن سبب أزمته مع الزمالك

الخميس 22/أغسطس/2019 - 02:21 ص
محمود عبد المنعم
محمود عبد المنعم كهربا
ياسمين تيسير
رد محمود عبد المنعم كهربا المحترف في صفوف فريق ألفيس البرتغالي، على رسالة ابراهيم سعيد لاعب المنتخب السابق، له بشأن ضرورة التركيز مع فريقه الحالي، وتجاهل أزمته مع فريق الزمالك. 

وكتب محمود عبد المنعم كهربا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "انت اخويا وربنا يعلم وجمهور الزمالك المحترم عمره ما هيكون طرف انا عمري مدخلت الجمهور طرف في مشاكلي مع اشخاص بالعكس تماما...انا بقدر جمهور الزمالك الاصيل و ليس الاشخاص المندسون ذوي الاغراض فهم ليس من هذا الجمهور والطرف فالمشكله عارف نفسه متقلقش اخوك مركز اوي".

تغريدة محمود عبد المنعم كهربا جاءت ردًا على تغريدة سابقة لـ ابراهيم سعيد كتب فيها "انت عارف اني بحبك وقف بقي كلام وركز ربنا يوفقك في اللي جاي". 

وأضاف ابراهيم سعيد "متزعلش الناس منك جماهير الزمالك مش طرف في مشكلتك وهما بيحبوك علي فكره متخسرهمش ربنا يوفقك في اللي جاي".

وأعلن محمود عبد المنعم كهربا أنه تسلم أمس، الأربعاء، البطاقة الدولية الخاصة به، وسيبدأ في المشاركة في مباريات فريقه البرتغالي.

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