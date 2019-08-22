بعد مشاركته أنطونيو باندرياس.. مصطفى جعفر يتألق في ولاد رزق 2

حالة من النشاط الفني يعيشها الفنان مصطفى جعفر، بعد أن تلقى العديد من السيناريوهات لأعمال سينمائية وتليفزيونية، سيختار المناسب منها لتقديمها خلال المرحلة المقبلة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه دوره في فيلم «ولاد رزق 2» الذي يعرض حاليًا وحقق نجاحًا كبيرًا.



مصطفي جعفر مثل العديد من الأدوار المختلفة في مشواره الفني في خلال 10 سنوات آخرهم دور «راچا» في فيلم «ولاد رزق ٢» الذي حقق أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية.



وقدم مصطفى جعفر أيضًا دور الظابط سيف الأتربي في مسلسل «آسيا» مع الفنانة منى زكي، ودور العدوي في مسلسل "الصعلوك" مع الفنان خالد الصاوي.



كما قدم مصطفى جعفر، دور خوز أحمد في فيلم «بلاك جولد» مع الفنان انطونيو بانديرس والذي تم عرضه في أوروبا وأمريكا والدول العربية.