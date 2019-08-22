كاظم الساهر يتوجه للسعودية لإحياء حفل موسم السودة.. الليلة

يستعد الفنان العراقي كاظم الساهر لإحياء حفل غنائي ساهر له، بالسعودية، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم، الخميس، بتوقيت المملكة، وذلك ضمن سلسلة حفلات موسم السودة، الذي تنظمة الهيئة العامة للترفيه.



يعد هذا الحفل، هو الأول لـ كاظم الساهر بعد واقعة اقتحام معجبتين المسرح عليه، وتقبيله أمام الجمهور في الحفل الذي أحياه في تركيا قبل عدة أيام.



3 حفلات أخرى فى لبنان ضمن مهرجان "بيت الدين" وتحديدا فى أيام 1 و2 و3 من شهر أغسطس، ثم اتجه إلى الأردن فى عمان، حيث أحيا حفلين يوم 8 و9 أغسطس.



وطرح كاظم الساهر شهر يونيو أغنية جديدة بعنوان "متمردة" من ألحانه، وكلمات كريم العراقى، وتوزيع ميشال فاضل، وذلك عبر "يوتيوب"، والتي يعود بها إلى جمهوره العربي بعد غياب.

