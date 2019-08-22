وزير البترول: نحقق أعلى معدلات إنتاج لـ الغاز الطبيعي في تاريخ مصر

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، من مقر مجلس الوزراء في مدينة العلمين الجديدة، حيث تمت مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات والملفات الاجتماعية والاقتصادية.



وأكد وزير البترول خلال الاجتماع أننا نحقق حاليًا أعلى معدلات إنتاج للغاز في تاريخ مصر، مشيرًا إلي أن إنتاج حقل ظهر وصل إلي 2,7 مليار قدم مكعب يوميًا، قبل الموعد المخطط له في خطة تنمية الحقل بنحو 4 أشهر، وذلك بعد الانتهاء من وضع الخط البحري الثاني بقطر 30 بوصة وطول 215 كم، وإدخاله الخدمة في منتصف أغسطس الحالي، والذي يربط آبار الجزء الجنوبي من حقل ظهر علي الإنتاج، ليصل بذلك عدد الآبار المنتجة حاليًا إلي 12 بئرًا.



وأشار وزير البترول إلى أن الإنتاج الحالي لحقل ظهر يمثل 8 أضعاف الإنتاج خلال ما يقرب من عامين منذ بدء باكورة إنتاج الحقل في ديسمبر 2017.



وفيما يتعلق بأعمال البحث والاستكشاف، أشار وزير البترول إلى أنه يتم القيام بالكثير من تلك الأعمال خلال هذه الفترة، منوهًا إلى أنه جارٍ التعاقد علي المزيد منها خلال الفترة المقبلة.