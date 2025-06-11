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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

3 طرق مجربة لإيقاف ميسي.. نجوم العالم يحذرون الأهلي من البرغوث

ميسي
ميسي
عبدالله هشام

يستعد النادي الأهلي لمواجهة إنتر ميامي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية بشكلها الجديد.

وتتجه الأنظار لأفضل لاعب في صفوف فريق إنتر ميامي والأكبر قيمة تسويقية ، ليونيل ميسي.

طريق إيقاف ميسي 

وبالتالي بدأت التساؤولات حول كيفية إيقاف ميسي، وحسب تصريح مارسيلو بيلسا وهو أحد المدربين الملهمين لجوارديولا بسبب طريقة لعبه والاستحواذ وبناء اللعب من الخلف قال: يجب أن نسأل اللاعب نفسه عن طريقة لإيقافه وماذا يجب علينا فعله حتى يقدم مستوى ضعيف.


وسبق لجوارديولا وصرح عن طريقة إيقاف ميسي رغم عدم جدياتها قائلا بأنه صعب أن إيقافه أو مراقبته والحل إن تسجل أهداف أكثر من الفريق الذي يلعب له ميسي.

النجوم عاجزون أمام ميسي 

فيما كان رأي مدافع بايرن ميونخ السابق ليون جوريتسكا أن طريقة إيقاف ميسي هو اللعب الجماعي ضده وبالتالي يجب على الفريق بأكمله محاولة منع الكرة من الوصول له.

رأي أنشيلوتي المدير الفني السابق لريال مدريد أن طريقة إيقاف ميسي هي الدفاع أمام كفريق وعدم إعطاؤه المساحات وتضيق المساحات بين الخطوط وعدم لمسه للكرة وبالتالي زيادة كثافة اللاعبين في وسط الملعب لإيقاف خطورته على الأقل في المناطق الخطيرة.

لكن أنشلوتي تراجع عن التعليمات وقال أن في حال جاهزية ميسي بنسبة 100% سيكون من المستحيل إيقافه بأي طريقة بسبب موهبته الكبيرة وتحركاته الغير معتادة.

ماركو ماتيرازي لاعب منتخب إيطاليا السابق صرح في وقت سابق بأن أنسب طريقة لإيقاف ميسي هي الصلاة 

حلول ممكنه للإنتصار على ميسي 

يحتاج الأهلي لدفاع قوي لغلق المساحات على تحركات ميسي وبالتالي طريقة دفاع المنطقة ستكون الأنسب لغلق زوايا التمرير والتسديد على ميسي 

وستكون مهمة الظهير أو اللاعب رقم 6 أن يكون في وجه ميسي بشكل مباشر بجانب تحرك خط الدفاع لغلق أي فرصه تمرير أو تحرك بالقرب من منطقة الجزاء.

مورينيو في كلاسيكو 2011 سبق ولعب بالطريقة المذكورة وكررها أنشيلوتي في 2015 واعتمد على راموس أمام بيبي وفاران قلبي الدفاع بهداف خنق تحركات ميسي.

رأي مورينيو في إيقاف خطورة ميسي تطلب من الأهلي العمل كفريق لمحاولة حرمان البرغوث من لمس الكرة رغم ندم أنشيلوتي سابقا من تطبيق الفكرة بسبب تغيير ميسي طريقة لعبه وبدأ في لعب الكرات الطولية لـ نيمار وسواريز حينها فاز برشلونة.


الاتجاه الأقوى من كل المدربين واللاعبين الذين سبقوا وواجهوا ميسي أكدوا أن التفكير في إيقاف البرغوث مرهق جدا وغير صحيح الاعتماد على خطة لحرمانه من التسجيل والصناعة أو المراغة لكن الحل في اللعب على نقاط ضعف الفريق بشكل عام دون التركيز مع ميسي.

الأهلي كأس العالم للأندية النادي الأهلي فريق الأهلي إنتر ميامي ضد الأهلي

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