قبول دفعة جديدة للالتحاق بالمدارس الرياضية بالوادي الجديد

أكد الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، بدء تلقى طلبات القبول لدفعة جديدة من الطلبة الناجحين في الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي 2025/2024 للالتحاق بالمدارس الإعدادية الثانوية الرياضية بنين للعام الدراسي 2025 / 2026 وذلك من يوم السبت الموافق 2025/6/14 وحتى يوم الخميس 2025/7/17 وفقا لما ورد من الإدارة المركزية لتطوير المناهج ومستشار التربية الرياضية والعسكرية بوزارة التربية والتعليم.



وأوضح وكيل تعليم الوادي الجديد، أن ذلك من منطلق حرص الوزارة على النهوض بالعملية التعليمية بصفة عامة والتربية الرياضية بصفة خاصة، ولتحقيق الأهداف المنشودة والتي انشئت من اجلها هذه المدارس والتي تهدف إلى صناعة بطل رياضي يمثل جمهورية مصر العربية في المحافل العربية والافريقية والدولية طبقًا لشروط التقدم الواردة بالقرار الوزاري رقم ( 219 ) الصادر بتاريخ 2018/7/7.



ووجه وكيل التعليم، رسالة لأولياء الأمور الراغبين فى إلحاق أبنائهم بالمدرسة الرياضية في إدارتى الخارجة والداخلة فى المواعيد المحددة مع استيفاء كافة المستندات.