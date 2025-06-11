تركي آل الشيخ يوجه رسالة غامضة: معقولة أفلام العيد فيلمين بس

شارك تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، منشور عبر حسابه الرسمي فيسبوك، وتعجب فيه من عدد أفلام عيد الأضحى 2025 في مصر.

وكتب فى المنشور :"معقولة أفلام العيد فيلمين بس؟!".

نشر المستشار تركي آل الشيخ فيديو تشويقيًا، عبر حسابه على فيسبوك، عن مباراة الأهلي وإنتر ميامي، في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وشوّق متابعيه بالبرومو الخاص بإذاعة مباراة الأهلي وإنتر ميامي في المونديال.



وكان قد نشر الإعلامي إبراهيم فايق، صورة تجمعه بالمستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك وعلق عليها قائلًا: “نورت مصر يا أبو ناصر ومبسوط إني شوفتك”.