نورت مصر.. إبراهيم فايق يعلق على أحدث صوره مع تركي آل الشيخ

نشر الإعلامي إبراهيم فايق، صورة تجمعه بالمستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك وعلق عليها قائلًا: “نورت مصر يا أبو ناصر ومبسوط إني شوفتك”.

رسالة تركي آل الشيخ لـ إبراهيم فايق قبل بطولة كأس العالم

وكان قد وجّه المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، رسالة للإعلامي إبراهيم فايق، قبل تغطية بطولة كأس العالم للأندية.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الشخصي بموقع “فيس بوك”:"يا كابتن هيما عاوز التشكيله الحديديه سيد عبدالحفيظ.. محمد بركات.. أحمد عز.. عمر عبدالله.. محمد عماره.. محمود فايز.. محمد راشد ...".

ليرد عليه الاعلامي إبراهيم فايق في منشور اخر مازحاً :"دي تشكيلة.. تجيب أحلى كلام في الكورة ، الحيادية في كأس العالم للأندية مش معانا .. يا معانا يا مش معانا.. مالناش في النص نص".

وكان قد كتب تركي آل الشيخ في منشور آخر عبر حسابه الشخصي بموقع “فيس بوك”: “حبيبنا كابتن هيما، بعد أيام هتكون في أمريكا إن شاء الله لتغطية البطولة، وصيتي لك، لا حياد لا حياد، والوصية الثانية مهم تجيب ناس تفتح النفس ومحبوبة وغير حيادية!! مش معقول تجبرني يا هيما أشوف تغطية مضروبة وحيادية، ماتقفلنيش من المتابعة، والله اللّٰه بكابتن سيد وبركات وشباب التحليل اللي معاك والجنرال مدحت شلبي وفارس عوض، حزعل لو ماشوفتكش وضيوفك بالتيشيرت، الاستديو ثالثة شمااااال ! الـ غير مقبول، إحنا صيف وحر ومش ناقصينك”.