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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار بورصة الدواجن والبيض اليوم الأربعاء.. الفراخ تبدأ من 58 جنيها والبط يصل لـ110

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

يستعرض موقع “صدى البلد” الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة الدواجن والبيض إضافة إلى أسعار الكتاكيت والبط، داخل المزارع، اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025.

جاءت أسعار الدواجن والبيض اليوم، الأربعاء، الموافق 11-6-2025 على النحو التالي:

أسعار الدواجن اليوم

سجل سعر كيلو الدواجن البلدي 120 جنيها للكيلو.

وسعر الدواجن البيضاء 71 جنيها للكيلو.

سعر أمهات الدواجن البيضاء 58 جنيهًا للكيلو.

سعر الدواجن الساسو ما بين 90 و 91 جنيها للكيلو.


سعر البيض اليوم


تراوح سعر البيض الأبيض بين 108 و 115 جنيها للكرتونة .

البيض الأحمر تراوح بين 113 و 120 جنيها.

والبلدي 91 و 92 جنيها للكرتونة.

كما جاءت أسعار الكتاكيت والبط اليوم، الثلاثاء، الموافق 10-6-2025 على النحو التالي:


أسعار الكتاكيت اليوم


يتراوح سعر الكتكوت الأبيض شركات ما بين 25 و 32 جنيها.

الكتكوت “ساسو” بين 13 و14 جنيها.

الكتكوت البلدي الحر بين 7 و 7.5 جنيه.

كتكوت ساسو بيور بين 13 جنيها و 14 جنيها.

كتكوت هجين بين 9 جنيهات و 10 جنيهات.

كتكوت جيل ثاني بين 11 جنيها و 12 جنيها.

كتكوت روزي بيور بين 13 جنيها و 14 جنيها.


أسعار البط اليوم


تتراوح أسعار كتكوت بط فرنساوي بين 19 جنيها 20 جنيها.

كتكوت بط مسكوفي بين 42 جنيها و 43 جنيها.

كتكوت بط مولارد بين 32 جنيها 33 جنيها.

لحم بط بلدي سجل الكيلو 110 جنيهات.

لحم بط فرنساي سجل الكيلو 75 جنيها .

لحم بط مسكوفي سجل الكيلو بين 100 جنيه.

سعر كيلو الدواجن الدواجن البيضاء سعر البيض الأبيض

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