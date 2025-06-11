يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة إرتفاع ضغط الدم ويرجع ذلك للعديد من الأسباب التى يتغاضي عنها الأغلبية وأكبر مشكلة تسبب إرتفاع ضغط الدم هو النظام الغذائي السئ، فهناك بعض الأطعمة التى تسبب إرتفاع ضغط الدم.

قالت الدكتورة أمل محمد استشارى القلب والأوعية الدموية أن ارتفاع ضغط الدم يعد من أكثر الأمراض المزمنة شيوعًا وخطورة في العصر الحديث، وهو ما يجعل السيطرة على النظام الغذائي أمر ضروري للحفاظ على صحة القلب والشرايين.

وأوضحت استشارى القلب والشرايين، فى تصريحات خاصة لصدى البلد أن هناك بعض الأطعمة التي قد ترفع ضغط الدم بشكل سريع وخطير فور تناولها، تشمل ما يلي

10 أنواع من الطعام تسبب ارتفاع ضغط الدم

فيما يلي قائمة بـ10 أطعمة ينبغي الحذر منها وتجنبها فورًا إذا كنت تعاني من مشاكل في ضغط الدم:

الأطعمة المالحة جدًا المخللات، الزيتون المملح، الملح هو العدو الأول لمرضى الضغط، تناول كميات كبيرة من الصوديوم يؤدي إلى احتباس السوائل ورفع الضغط بشكل فوري.

توقف عن تناولها فورًا..10 أنواع من الطعام تسبب ارتفاع ضغط الدم

اللحوم المصنعة السجق، النقانق، اللانشون تحتوي هذه المنتجات على نسب عالية من الملح والدهون المشبعة والمواد الحافظة، ما يرفع ضغط الدم ويزيد خطر الإصابة بأمراض القلب.

المعلبات الشوربة المعلبة، الفول المعلب، الخضار المحفوظ بالملح رغم سهولة تحضيرها، إلا أن معظم المعلبات تحتوي على كميات كبيرة من الصوديوم المخفي.

الأطعمة المقلية البطاطس المقلية، الدجاج المقلي، هل تعلم أن الأطعمة المقلية غنية بالدهون المتحولة التي تؤدي إلى زيادة الكوليسترول ورفع ضغط الدم سريعًا.

المشروبات الغازية والمحلاة بالسكر السكريات المرتفعة تؤدي إلى خلل في مستويات الأنسولين وزيادة الوزن، مما يضغط على القلب ويرفع ضغط الدم.

مشروبات الطاقة تحتوي على كميات هائلة من الكافيين والسكر، وقد ترفع ضغط الدم بشكل مفاجئ وتزيد من اضطرابات ضربات القلب.

الوجبات السريعة البرغر، البيتزا، الناتشوز،غالبًا ما تحتوي على خليط خطير من الصوديوم، الدهون المشبعة، والسكريات التي تؤثر سلبا على الضغط.

توقف عن تناولها فورًا..10 أنواع من الطعام تسبب ارتفاع ضغط الدم

الجبن المُملح الأسطنبولي، المش، الرومي، الشيدر، معظم أنواع الجبن تحتوي على كميات كبيرة من الصوديوم والدهون، ما يرفع ضغط الدم فور تناولها.

القهوة بكميات مفرطة الكافيين الموجود في القهوة يرفع ضغط الدم مؤقتاً خاصة عند تناول كميات كبيرة، وقد يشكل خطراً على المصابين بالفعل بارتفاع الضغط.

الحلويات الجاهزة والمخبوزات الصناعية غنية بالدهون المشبعة والسكر والصوديوم الخفي، وتؤدي إلى ارتفاع سريع في الضغط.