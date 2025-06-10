جومانا مراد تُشعل السوشيال ميديا بميكرو جيب.. صور

لفتت الفنانة جومانا مراد الأنظار في أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة صيفية عصرية ومليئة بالجرأة والأنوثة.

إطلالة جومانا مراد

واختارت جومانا إطلالة من اللون البامبي ظهرت بجيب ميكرو قصير بتصميم جريئى، أبرز أنوثتها بأسلوب مرح وجذاب، ونسقته مع توب قصير بامبي مكشوف البطن بشكل لافت.

وأكملت الإطلالة بقميص أبيض مفتوح ارتدته بأسلوب كاجوال على الأكتاف، أضفى لمسة من التوازن بين الجرأة والأناقة.

لم تغفل جومانا التفاصيل، فاختارت حقيبة صغيرة بتصميم "بامبي" أيضاً، مع صندل صيفي مفتوح أبرز بساطتها وأناقتها، لتُكمل بذلك لوك شبابي مفعم بالحيوية والجرأة.

انهالت التعليقات من متابعيها الذين أشادوا بثقتها في النفس، وذوقها العالي في تنسيق الأزياء، فيما اعتبر البعض أن الإطلالة تعكس روحها الحرة وجرأتها في الخروج عن المألوف.

وضعت جومانا إشارب على شعرها المرفوع ذيل حصان ووضعت بعض لمسات المكياج البسيطة التي أظهرت جمالها الطبيعي .

جومانا مراد تثبت مجددًا أنها تعرف كيف تلفت الأنظار وتخلق حالة من الجدل والأناقة معًا، بإطلالات لا تمر مرور الكرام.

جومانا مراد

جومانا مراد تُشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة.. ميكرو جيب وبطن مكشوفة

جومانا مراد تُشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة.. ميكرو جيب وبطن مكشوفة

جومانا مراد تُشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة.. ميكرو جيب وبطن مكشوفة