قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شرطة لوس أنجلوس تعلن حظر التجول في المدينة .. لهذا السبب
الاستخبارات الأمريكية تحذّر من دخول العالم إلى محرقة نووية
استعدادًا لكأس العالم.. السنغال تحقق فوزًا تاريخيًا على إنجلترا بنتيجة 3-1
الشارع الأمريكي يغلي.. تضاهرات حاشدة في نيويورك أمام محاكم الهجرة| اعرف السبب
شروط حدّدها القانون لإنشاء مصانع المستحضرات الصيدلية .. تعرف عليها
هيثم فاروق يكشف عن صفقة القرن الحقيقية بين الأهلي والزمالك
بفيديو تشويقي .. تركي آل الشيخ يروّج لإذاعة مباراة الأهلي وإنتر ميامي
كأس العالم للأندية| ريبييرو: مجموعتنا صعبة.. وهدفنا بالمرحلة الأولى تخطي دور المجموعات
مدرب الأهلي يتحدّى إنتر ميامي: لا نخشى ميسي وهدفنا الانتصار
لتسهيل عودة المسافرين.. سكك حديد مصر تُواصل تشغيل القطارات الإضافية حتى 16 يونيو
العثور على جثمان شاب لقى مصرعه في ظروف غامضة بأسوان
زلزال بقوة 2.1 درجة على مقياس ريختر يضرب كاليفورنيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

من الأجرأ والأكثر أناقة؟ شاهد 20 صورة لإطلالات الفنانات في عيد الأضحى 2025

20 صورة لإطلالات الفنانات في عيد الأضحى 2025
20 صورة لإطلالات الفنانات في عيد الأضحى 2025
أسماء عبد الحفيظ

خطفت نجمات الفن الأضواء بإطلالاتهن اللافتة، خلال أيام عيد الأضحي، فقد تراوحت بين الأناقة، والجرأة العصرية.

وشاركت الفنانات جمهورهن عبر حساباتهن الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظات من احتفالهن بالعيد، في جلسات تصوير خاصة أو لقطات عفوية من رحلاتهن ومناسباتهن الخاصة.

20 صورة لإطلالات الفنانات في عيد الأضحى 2025

نرصد أبرز 20 إطلالة لفنانات عربيات تألقن خلال أيام العيد، في هذا التقرير المصور.

نسرين طافش

 20 صورة لإطلالات الفنانات في عيد الأضحى 2025

أشعلت الفنانة السورية  طافش "إنستجرام" بجلسة تصوير جريئة ظهرت فيها مرتدية شورت صيفيا كشف عن رشاقتها، معلقة بكلمات تهنئة لمحبيها بمناسبة العيد.

صبا مبارك

 20 صورة لإطلالات الفنانات في عيد الأضحى 2025

اختارت الفنانة الأردنية صبا مبارك إطلالة أنيقة على البحر، حيث نشرت صورة لها بفستان واسع يناسب أجواء الشاطئ، لاقت إعجاب متابعيها الذين أشادوا ببساطتها وجمالها الطبيعي.

إلهام شاهين وسوزان نجم الدين

 20 صورة لإطلالات الفنانات في عيد الأضحى 2025

لم تغب الأجواء الصاخبة عن احتفال الفنانة إلهام شاهين، التي ظهرت بصحبة سوزان نجم الدين، والمخرجة إيناس الدغيدي، والإعلامية بوسي شلبي، في إحدى فيلات الساحل الشمالي.

ياسمين رئيس

ياسمين رئيس 

بإطلالة جريئة داخل سيارتها، شاركت الفنانة ياسمين رئيس متابعيها صورة جديدة مرتدية فستاناً قصيراً أبرز أنوثتها، ونالت إشادة متابعيها الذين وصفوها بـ"الأكثر عفوية وأناقة".

نسرين أمين

نسرين آمين 

شاركت الفنانة نسرين أمين صورًا من أحد الشواطئ، مرتدية "كاش مايوه" صيفي، حيث بدت في قمة سعادتها بإجازة العيد وسط البحر والشمس.

هند عبد الحليم ودرة

جمعت الصداقة والفن بين الفنانتين هند عبد الحليم ودرة، حيث ظهرتا معًا بإطلالات صيفية ناعمة، عكست حالة من الهدوء والانسجام.

داليا البحيري

اختارت الفنانة داليا البحيري فستاناً طويلاً بألوان زاهية خلال رحلتها في العيد، وبدت مشرقة في الصور التي نشرتها على "إنستجرام".

هنا شيحة

هنا شيحة

من قلب العاصمة الهولندية أمستردام، أطلت الفنانة هنا شيحة بفستان قصير أنيق وهي تتناول القهوة بأحد المقاهي، معبرة عن سعادتها بقضاء العيد في أجواء مختلفة.

دينا فؤاد

دينا فؤاد

لفتت الأنظار بإطلالة أنيقة وعصرية بشورت قصير وتوب ناعم، حيث شاركت صورًا من رحلتها العائلية أثناء العيد، وتفاعل معها عدد كبير من المتابعين.

جومانا مراد

جومانا مراد

أما الفنانة جومانا مراد، فاختارت جلسة تصوير ساحلية أظهرت فيها أنوثتها بإطلالة جريئة على البحر، وهو ما جعل صورها تتصدر التريند بين جمهورها على "السوشيال ميديا".

عيد الأضحى عيد الأضحى المبارك جلسات تصوير 20 صورة لإطلالات الفنانات نجمات صبا مبارك نسرين طافش ياسمين رئيس نسرين أمين هند عبدالحليم ودرة هنا شيحة جومانا مراد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا وبعد طول انتظار.. صرف زيادة المعاشات 2025 في يوليو

رسميًا وبعد طول انتظار.. صرف المعاشات بالزيادة الجديدة بدءًا من 1 يوليو

بيان ايكيا وحماية المستهلك

إيكيا تستدعي عصارة الثوم IKEA 365+ VÄRDEFULL سوداء اللون

الدكتور محمد عبد الحليم

وفاة أستاذ بجامعة الأزهر في خلافات عائلية بأسلحة نارية بأسيوط

تامر حسني وأسرته

أثار قلق جمهوره.. تامر حسني يكشف تفاصيل أزمة صحية يمر بها نجله

الدكتور محمد عبد الحليم

مات غدرا.. مرصد الأزهر ينعى الدكتور محمد عبد الحليم الباحث بوحدة الدراسات

نتيجة صفوف النقل محافظة القاهرة

ادفع أولاً| ظهور نتيجة صفوف النقل بالقاهرة "بفلوس" على بوابة التعليم الأساسي

موعد زيادة المرتبات والمعاشات لعام 2025

شوف هتقبض كام .. موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2025

صورة تعبيرية

ارتفاع سعر الجنيه مقابل الدولار اليوم في البنوك

ترشيحاتنا

هواتف

هاتف مهرب من كوريا الشمالية يثير الجدل.. ماذا وجدوا بداخله؟

الأهلي وانتر ميامي

مركز صادم للأهلي.. ما توقعات الحاسوب الخارق بشأن كأس العالم للأندية؟

انفجار شمسي

انفجار مغناطيسي قوي يستهدف سطح الشمس.. ما تأثيره على الأرض؟

بالصور

كوب واحد يوميًا من عصير الرمان .. هل يحمي قلبك من الأمراض؟

فوائد شرب كوب من عصير الرمان يوميا
فوائد شرب كوب من عصير الرمان يوميا
فوائد شرب كوب من عصير الرمان يوميا

تنبيه عاجل لمرضى السكري.. الأحذية الضيقة قد تؤدي لمضاعفات خطيرة في القدمين

مخاطر إرتداء مرضى السكري أحذية ضيقة
مخاطر إرتداء مرضى السكري أحذية ضيقة
مخاطر إرتداء مرضى السكري أحذية ضيقة

بعد عيد الأضحى.. مشروبات طبيعية تسرّع الحرق وتخلصك من الدهون المتراكمة

مشروبات تساعد على خسارة الوزن بعد عيد الأضحى
مشروبات تساعد على خسارة الوزن بعد عيد الأضحى
مشروبات تساعد على خسارة الوزن بعد عيد الأضحى

7 مكونات أساسية تجعل مزيل العرق الطبيعي مثل الجاهز.. إليك الطريقة

مزيل عرق
مزيل عرق
مزيل عرق

فيديو

أسر ياسين

لقطة عفوية | شاهد مفاجأة أسر ياسين لأمينة خليل في يوم زواجها

عريس بمتلازمه دوان

عريس بمتلازمة داون وعروس تبكي.. فيديو زفاف يقسم رواد السوشيال بين مؤيد ومعارض

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير عاجل.. موجة حارة تضرب مصر حتى هذا الموعد

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات شهر يونيو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العرب وتحدي البقاء

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: سفينة النجاة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سينما نجيب محفوظ.. حين صافح الأدب الشاشة الفضية

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: معالي الناخب

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: الجوع والدم

المزيد