من الأجرأ والأكثر أناقة؟ شاهد 20 صورة لإطلالات الفنانات في عيد الأضحى 2025

خطفت نجمات الفن الأضواء بإطلالاتهن اللافتة، خلال أيام عيد الأضحي، فقد تراوحت بين الأناقة، والجرأة العصرية.

وشاركت الفنانات جمهورهن عبر حساباتهن الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظات من احتفالهن بالعيد، في جلسات تصوير خاصة أو لقطات عفوية من رحلاتهن ومناسباتهن الخاصة.

20 صورة لإطلالات الفنانات في عيد الأضحى 2025

نرصد أبرز 20 إطلالة لفنانات عربيات تألقن خلال أيام العيد، في هذا التقرير المصور.

نسرين طافش

20 صورة لإطلالات الفنانات في عيد الأضحى 2025

أشعلت الفنانة السورية طافش "إنستجرام" بجلسة تصوير جريئة ظهرت فيها مرتدية شورت صيفيا كشف عن رشاقتها، معلقة بكلمات تهنئة لمحبيها بمناسبة العيد.

صبا مبارك

20 صورة لإطلالات الفنانات في عيد الأضحى 2025

اختارت الفنانة الأردنية صبا مبارك إطلالة أنيقة على البحر، حيث نشرت صورة لها بفستان واسع يناسب أجواء الشاطئ، لاقت إعجاب متابعيها الذين أشادوا ببساطتها وجمالها الطبيعي.

إلهام شاهين وسوزان نجم الدين

20 صورة لإطلالات الفنانات في عيد الأضحى 2025

لم تغب الأجواء الصاخبة عن احتفال الفنانة إلهام شاهين، التي ظهرت بصحبة سوزان نجم الدين، والمخرجة إيناس الدغيدي، والإعلامية بوسي شلبي، في إحدى فيلات الساحل الشمالي.

ياسمين رئيس

ياسمين رئيس

بإطلالة جريئة داخل سيارتها، شاركت الفنانة ياسمين رئيس متابعيها صورة جديدة مرتدية فستاناً قصيراً أبرز أنوثتها، ونالت إشادة متابعيها الذين وصفوها بـ"الأكثر عفوية وأناقة".

نسرين أمين

نسرين آمين

شاركت الفنانة نسرين أمين صورًا من أحد الشواطئ، مرتدية "كاش مايوه" صيفي، حيث بدت في قمة سعادتها بإجازة العيد وسط البحر والشمس.

هند عبد الحليم ودرة

جمعت الصداقة والفن بين الفنانتين هند عبد الحليم ودرة، حيث ظهرتا معًا بإطلالات صيفية ناعمة، عكست حالة من الهدوء والانسجام.

داليا البحيري

اختارت الفنانة داليا البحيري فستاناً طويلاً بألوان زاهية خلال رحلتها في العيد، وبدت مشرقة في الصور التي نشرتها على "إنستجرام".

هنا شيحة

هنا شيحة

من قلب العاصمة الهولندية أمستردام، أطلت الفنانة هنا شيحة بفستان قصير أنيق وهي تتناول القهوة بأحد المقاهي، معبرة عن سعادتها بقضاء العيد في أجواء مختلفة.

دينا فؤاد

دينا فؤاد

لفتت الأنظار بإطلالة أنيقة وعصرية بشورت قصير وتوب ناعم، حيث شاركت صورًا من رحلتها العائلية أثناء العيد، وتفاعل معها عدد كبير من المتابعين.

جومانا مراد

جومانا مراد

أما الفنانة جومانا مراد، فاختارت جلسة تصوير ساحلية أظهرت فيها أنوثتها بإطلالة جريئة على البحر، وهو ما جعل صورها تتصدر التريند بين جمهورها على "السوشيال ميديا".