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محاجر ومجازر.. الوزراء يوافق على تخصيص أراض للنفع العام بأسوان

الخميس 22/أغسطس/2019 - 01:57 م
صدى البلد
محمود مطاوع
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 50.68 فدان تعادل 212893م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة أسوان، لصالح المحافظة لاستخدامها في إقامة مشروعات (محاجر بيطرية، ومجازر آلية)، وذلك نقلًا من الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية.

كما وافق مجلس الوزراء على ما انتهت إليه اللجنة الوزارية للمؤشرات والتغيرات الاقتصادية، في اجتماعها، الذي عُقد مؤخرًا، بشأن تعاقد هيئة المتحف المصري الكبير، مع شركة تحالف لإدارة وتشغيل الخدمات بالمتحف المصري الكبير، طبقًا للقواعد والمعايير الدولية المتعارف عليها، وذلك إعمالًا لأحكام الفقرة 2 من المادة 79 من القانون رقم 182 لسنة 2018.

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