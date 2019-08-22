قبل مواجهة الزمالك.. راحة 72 ساعة لـ الأهلي بعد مواجهة اطلع بره غدا

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة محمد يوسف، منح اللاعبين راحة من التدريبات عقب مواجهة إطلع بره بطل جنوب السودان.



ومن المقرر أن يحصل اللاعبين على راحة من التدريبات لمدة 72 ساعة، وذلك قبل مواجهة الزمالك، المقرر لها يوم 18 سبتمبر في بطولة السوبر المحلي.



ويستعد الأهلي لمواجهة اطلع بره بطل جنوب السودان في إياب دور الـ64 من منافسات دوري أبطال أفريقيا، والمحدد لها مساء غدٍ، الجمعة، على ملعب الجيش في برج العرب.

