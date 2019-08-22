لرفع الوعي بأهميته.. إطلاق أول مهرجان لعسل النحل المصرى 16 اكتوبر المقبل

أكد فتحى بحيرى رئيس اتحاد النحالين العرب، أنه يتم الآن الإعداد والتجهيز لأطلاق اول مهرجان مصرى لعسل النحل تحت رعاية جامعة الدول العربية ووزارة الزراعة مشيرا الى ان معظم دول العالم المنتجة للعسل تحتفل سنويا بيوم العسل فهناك مهرجان العسل الروسي واحتفال سلوفينيا بيوم العسل كما تحتفل السعودية سنويًا بمهرجان العسل الدولي في الباحة.





وأضاف رئيس اتحاد النحالين العرب الى ان الهدف من تحديد يوم لاقامة مهرجان العسل المصرى لرفع الوعي العام بأهمية عسل النحل ومنتجاته وجميع منتجات خلية النحل وأدوات ومستلزمات تربية النحل حيث سيتم عقد ندوات علمية متخصصة لمربي النحل خلال ايام المهرجان لعرض أحدث ما توصل اليه العلم في مجال انتاج العسل ومقاومة الآفات وكذلك محاضرات للشباب عن تربية النحل الحديثة والجدوى الاقتصادية لمشروعات تربية النحل.





وأشار بحيرى إلى أن استهلاك الفرد فى الدول العربية من عسل النحل لا يتجاوز المائة جرام في السنة بينما المواطن الأوروبي يستهلك أكثر من 2 كيلو جرام من العسل سنويًا مما يجعلنا نفكر كثيرًا في أسباب حرمان المواطن العربى من استهلاك مادة طبيعية تحمل له الغذاء والدواء الطبيعي .





ودعا رئيس إتحاد النحالين العرب جميع المهتمين بالصحة والبيئة الى المشاركة في يوم العسل المصري الذى تم تحديده فى 16 أكتوبر المقبل ولمدة ثلاث أيام من كل عام تحت شعار "يوم العسل المصري " ليجمع منتجي العسل في مصر مشيرا الى أن ذلك المهرجان سيفتح أسواق جديدة للمنتجين وجذب السياح والمهتمين بصناعة نحل العسل من الدول العربية ومختلف دول العالم بجانب زيادة وعي الجمهور بأهمية العسل الغذائية والدوائية كما يتضمن المهرجان فعاليات ترفيهية للأطفال.



