مواهب الأوبرا بين الأعمال الغنائية الغربية وموسيقى البيانو الكلاسيكية

عقب إنتهاء عيد الفطر المبارك تواصل دار الأوبرا المصرية فعالياها الإبداعية حيث تقيم حفلاً للدارسين بمركز تنمية المواهب تحت إشراف مديره الفنى الدكتور محمد عبد الستار يشارك خلاله طلب فصلى الغناء الغربى تدريب الدكتورة حنان الجندى والبيانو تدريب نهى درويش وذلك فى الثامنة مساء الثلاثاء ٢٤ مارس على المسرح الصغير .

تضم فقرة فصل الغناء الغربى نخبة من الأعمال الغنائية النابوليتانية و الإيطالية والأسبانية منها صوت الليل، البعد، ياشمسى، قصة حب، عد إلى سورينتو، الرقصة، تارنتيلا، غرناطة وغيرها .. آداء ليديا زكى، هبة شريف، محمود إيهاب، سلمى فايد، شيماء وجدى، نادر ناجى، دنيا جمال، أميره سامح، عمرو أحمد محمد، تانيا إسكندر، جهاد عصام ومصاحبة على البيانو نهى درويش.

أما فقرة فصل البيانو تتضمن مختارات من المعزوفات الكلاسيكية العالمية منها أغنية شعبية مجرية لـ بيلا بارتوك، سوناتينا دو الكبير لـ كليمنتى، الفارس الجامح لـ روبرت شومان، على الطريقة التركية لـ فولفجانج أماديوس موتسارت، باساكاليا لـ جورج فريدريك هاندل، ميدلى كسارة البندق لـ تشايكوفسكى وغيرها .. آداء داوود رامى، ديانا أحمد، لينا محمد، محمد محمد زايد، كنزى هيثم، محمود محمد، جورج راجى، عمر أحمد، سارة عادل، مريم السباعى، إبراهيم أكرم، كليو فادى، يارا عرفة .

مركز تنمية المواهب

يذكر أن مركز تنمية المواهب تأسس بهدف الإرتقاء بالذوق الفنى للأجيال الجديدة وتبنى الموهوبين فى مجالات الفنون ويضم أقساما متنوعة، كما يقيم حفلات دورية لطلاب الفصول تشجيعاً لهم وتقديراً لجهدهم خلال فترة الدراسة .