مهوس.. تامر عبدالمنعم يهاجم الداعية أيمن عبدالجليل بشأن عيد الأم

انتقد الفنان تامر عبدالمنعم، الداعية أيمن عبدالجليل، شقيق الفنان عمرو عبدالجليل، بعد تصريحات بعدم جواز الاحتفال بعيد الأم.

وكتب تامر عبدالمنعم عبر حسابه الرسمى على «فيسبوك»: "هكذا أخذ المصريون الهوس الدينى وهكذا أصبحت العقليات لمن يطلقون عليهم لقب الشيخ وهكذا تمكن الخوف من ضعفاء النفوس لأنهم تصورا ان امثاله مندوبين الرسالة على الأرض"،

وتابع: "كفاكم عبث وانحدار ولعب بالعقول.. عيد الأم !؟! عيد الأم يا مهووووووووس !".

وعن سؤال البعض من المتابعين للبرنامج حول رأيه فى الاحتفال بعيد الأم قال: "ملناش فى الإسلام غير عيدين بس عيد الفطر وعيد الأضحى".

وتابع: "لا بنحتفل بعيد أم ولا عيد أخ، كل ده مش من الإسلام، والعيد من النسك فمينفعش حد يشرع عيد غير ربنا سبحانه وتعالى".