أتوبيس الفن الجميل .. مناقشات أدبية وورش فنية بثقافة القاهرة

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة القاهرة، حيث نظم قصر ثقافة الأسمرات بالتعاون مع أتوبيس الفن الجميل رحلة لـ20 طفلا لمجمع الأديان بالفسطاط، إلى جانب ورشة رسوم متحركة وورشة أخرى فى الرسم الحر، كما أقامت مكتبةsos بنك معلومات عامة، كذلك ناقش قصر ثقافة الوفاء والأمل كتاب بعنوان "ترشيد الطاقة" تأليف محمود سري طه، ونفذ بيت ثقافة الطيران بمصر الجديدة ورشة لعمل حقيبة من الفوم، إلى جانب جلسة تنمية مهارات إدراكية للتعرف على العلاقة بين الأشياء مثل الأرنب يأكل خس وجزر، بالإضافة إلى معرض رسوم أطفال بمناسبة عيد وفاء النيل.



أقامت المكتبة الثقافية العامة لحي المعادي ورشة فنون تشكيلية للتشكيل بورق الفوم الملون، كما ناقشت كتاب بعنوان "عصفور من الشرق" للمؤلف الكبير توقيف الحكيم، الذي يناقش فكرة أنه لا شئ يجعلنا عظماء غير ألم عظيم، كذلك نفذت المكتبة ورشة تعليم الفوتوشوب، وأقامت مكتبة طفل المعادي ورشة حكي بعنوان "هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم"، حيث تم تصميم لوحة فنية من الخيامية، إلى جانب ورشة كرتون لعمل الطبيعة الصامتة، ومسابقة في المعلومات العامة، وقراءة حرة وألعاب ذهنية، وصندوق الدنيا، وحكاية قصص "بيت للبيع"، "القرد وحريق الغابة" و"حكاية نادر".



بدأ نادي أدب قصر ثقافة مصر الجديدة أولى تجاربه لفتح أبواب التعارف الأدبي بينه وبين أندية الأدب ممثلين لثلاثة أندية أدب مختلفة نادي من داخل فرع القاهرة، يمثله عين حلوان، نادي من داخل الإقليم يمثله كفر شكر ونادي من خارج الإقليم يمثله كفر الشيخ، كما بدأ الشاعر محمد أبو الليف رئيس نادي أدب مصر الجديدة بشرح موجز للفكرة متمنيًا أن تلتقي كل أندية أدب الجمهورية والتي تتجاوز المائتي نادي.



أقام قصر ثقافة عين حلوان ورشة اكسسورات من الجلد بالتعاون مع مؤسسة أطفال أبطال لذوي الاحتياجات الخاصة، بينما نفذ بيت ثقافة أبو حشيش ورشة تعليمية من القص واللصق، كما أقام بيت ثقافة المرج ورشة حكي للأطفال بعنوان "في بيتنا مولود جديد" تأليف مها علي.