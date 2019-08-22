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رياضة

بعثة مصر تكرم العاملين بمقر الإقامة بالرباط في دورة الألعاب الإفريقية

الخميس 22/أغسطس/2019 - 05:29 م
صدى البلد
منتصر الرفاعى - عمرو الحلوانى
كرمت إدارة البعثة المصرية في دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب العاملين بالمطعم والإداريين في مقر إقامة البعثة بالجامعة الدولية بمدينة الرباط.

ووجه مسؤلو البعثة المصرية الشكر للشيف المتواجد والعاملين بالمطعم والمنظمين للإقامة في القرية على حسن الإستضافة والتعاون وتذليل كافة العقبات.

وقدم المهندس الباسل عبدالله رئيس بعثة مصر والعميد يحي دعبس نائب رئيس البعثة الهدايا التذكارية من دروع وشعار بعلم مصر وعلم اللجنة الأولمبية المصرية.
بعثة مصر تكرم العاملين بمقر الإقامة بالرباط في دورة الألعاب الإفريقية
بعثة مصر تكرم العاملين بمقر الإقامة بالرباط في دورة الألعاب الإفريقية
بعثة مصر تكرم العاملين بمقر الإقامة بالرباط في دورة الألعاب الإفريقية

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