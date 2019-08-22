حصدت الثانية.. هانيا مورو تفوز بذهبية 200 متر حرة بسباحة الألعاب الأفريقية

توجت السباحة المصرية هانيا مورو بالميدالية الذهبية في منافسات السباحة بدورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب.



وفازت البطلة المصرية بذهبية سباق ٢٠٠ متر حرة في المنافسات التي تجرى بكازبلانكا بزمن قدره ٢ دقيقة و٤ ثانية و٣١ جزءا من الثانية.



وحلت الجنوب أفريقية كريستين مونديل في المركز الثاني وخلفها الجزائرية ماجيدا شيبراكا في المركز الثالث.



وسبق لهانيا مورو أن فازت بالأمس بذهبية سباق ١٥٠٠ متر حرة لتحصد ذهبيتها الثانية.